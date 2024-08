Zenek Martyniuk o metamorfozie żony. Wyglądała jak Shakira? Skomentował

Kinga Zawodnik mocno schudła. To naprawdę ta sama osoba? Zdradziła, co stało się z jej ciałem

Zenon Martyniuk i jego żona Danuta są wyjątkowo zgodnym małżeństwem. Nie zaszkodziły im ani sława Zenka, ani wysokie jego zarobki, ani wybryki dorosłego już syna. Wciąż trzymają się mocno. Wspierają się w trudnych chwilach, a ukochana muzyka disco polo robi, co może, aby mimo upływającego czasu prezentować się tak ponętnie, jak przed laty.

Ostatnio pani Martyniuk pojawiła się w dwóch klipach męża. Pierwszy przeszedł bez echa, a szkoda, bo został nagrany z okazji rocznicy ślubu Zenka i Danuty. To oni są jego głównymi bohaterami. W teledysku odsłonili się jako para - są w nim bowiem dość intymne sceny. Fani Martyniuka mogli zobaczyć np. pocałunki Zenka i jego ukochanej.

Klip Zenka i Sławomira hitem. Wszystko dzięki odmienionej Danucie Martyniuk

Drugi klip, w przeciwieństwie do "Zawsze tam, gdzie ty", narobił zamieszania. Martyniuk piosenkę "Tańcz" nagrał ze Sławomirem. Obaj pojawili się w teledysku, ale byli jedynie tłem dla swoich urodziwych żon. I o ile Kajra prezentowała się kusząco, ale dokładnie tak, jak zwykle, to Danuta Martyniuk zdecydowanie nie. Do klipu przeszła spektakularną metamorfozę. Ci, którzy przyzwyczajeni byli do jej ciemnych włosów i eleganckiego stylu, byli w szoku.

W "Tańcz" Martyniuk miała na sobie zwiewną, letnią kreację w jasnych kolorach, delikatny makijaż i burzę blond loków. Niektórym mogła przywodzić na myśl Magdę Gessler, innym przypominała nieco starszą wersję Shakiry. Co na to Zenek?

Zenek Martyniuk o metamorfozie żony. Podobna do Shakiry?

Artysta w jednym z wywiadów skomentował nowy wizerunek żony.

- Akurat miała zrobione włosy, nie wiem, czy przypominała Shakirę, ale była troszeczkę inaczej uczesana niż w innych teledyskach. Zagraliśmy razem w teledyskach "Zawsze tam, gdzie ty", a teraz w piosence "Tańcz" - mówił dumny Zenek Martyniuk w rozmowie z ShowNews.

Wszystkie twarze Danuty Martyniuk. Tak zmieniała się na oczach fanów Zenka