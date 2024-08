Przemysław Babiarz wbił szpilę TVN-owi. Musiał to powiedzieć na wizji!

Zenek Martyniuk karierę zaczął robić dekady temu. Po tamtym młodzieńcu z "Akcentu" nie ma śladu, ale 55-letni Zenon wciąż ma głos, którym podbijał serca tłumów. Gwiazdor disco polo do niedawna wyprzedawał bilety na koncerty niczym świeże bułeczki. Czyżby te czasy już minęły? Wygląda na to, że kariera Martyniuka zaczyna podupadać. Chętnych do posłuchania występów Zenka ma być niestety coraz mniej. Spadek może być spory, bo na koncerty Martyniuka wprowadzono zniżki!

Martyniuk traci wielbicieli? Będzie śpiewał w USA

Jeszcze niedawno, gdy TVP zarządzał Jacek kurski, Martyniukowi powodziło się doskonale. Mógł liczyć na promocję, o której inne gwiazdy marzyły. Wszystko dlatego, że prezes Telewizji Polskiej był jego wielkim fanem, czego absolutnie nie ukrywał. Wręcz przeciwnie! Gdy mówił o Zenku, sypał pochwałami.

Wtedy Martyniuk bywał na największych imprezach stacji, a za muzyczne popisy otrzymywał sowite wynagrodzenie. Kiedy era Kurskiego przeminęła, skończyły się zaproszenia, a co za tym idzie i duże pieniądze. Zenon zajął się graniem poza TVP.

Wbrew pozorom razem z Akcentem ma wypełniony grafik. W sierpniu wystąpią w różnych miastach Polski aż 9 razy, we wrześniu mają 5 zajętych terminów. W listopadzie Akcent ruszy w trasę po Kanadzie i USA, ma pokazać się też w Wilnie i Brukseli. Gdzie leży problem?

Koniec Martyniuka? Jego koncerty są przeceniane

Według ShowNews na koncerty Martyniuka jest coraz mniej chętnych. Sprzedaż biletów ma nie iść najlepiej, więc pojawiły się oferty ze zniżkami. Ceny wejściówek są obniżane nawet o 50 procent! Ogłoszenie o zniżce możecie zobaczyć niżej. Martyniuk powinien zacząć się obawiać?

Wydaje się, że Zenon nie przejmuje się karierowymi zawirowaniami - wciąż gra i śpiewa. Ostatnio nagrał piosenkę razem ze Sławomirem, a w klipie pojawiły się Kajra i mocno odmieniona Danuta Martyniuk. O "Tańcz" przez chwilę było naprawdę głośno.

