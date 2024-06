i Autor: Super Express (2) Jacek Kurski

Wyborcza porażka byłego prezesa TVP

Zenon Martyniuk odcina się od Jacka Kurskiego po przegranych wyborach: "Nikogo nie wspierałem!"

Przy okazji startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, były prezes TVP Jacek Kurski ogłosił swój powrót do polityki, a także na łono Prawa i Sprawiedliwości. Niestety dla niego - jak pokazał wynik wyborów i jego spektakularna porażka - wyborcy nie przyjęli tego powrotu ze zbyt dużym entuzjazmem. I to nawet - pomimo tego iż znanego polityka poparła wylansowana przez niego w TVP gwiazda disco polo - Zenon Martyniuk. Oto jak muzyk komentuje wyborczą porażkę Kurskiego!