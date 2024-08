Danuta Martyniuk coraz chętniej pojawia się na salonach u boku Zenka Martyniuka, a ostatnio fani piosenkarza mogli oglądać ją w aż dwóch teledyskach do jego piosenek. Najpierw pani Martyniuk pokazała się w klipie do utworu celebrującego rocznicę ślubu małżonków, później dała się porwać rytmowi "Tańcz". To właśnie wideo do letniej propozycji Martyniuka i Sławomira narobiło w sieci zamieszania!

Danuta pojawiła się w nim u boku męża, jego kolegi oraz żony Sławomira - Kajry. Wyglądała zupełnie inaczej niż na zdjęciach z czerwonego dywanu. Klip nagrywano na plaży, więc Martyniuk pląsała po piasku ubrana w zwiewną, letnią sukienkę. W blond lokach wyglądała młodo i wydawała się naprawdę pewna siebie i swojego wizerunku. Niestety, ten nie wszystkim się podoba.

Stylista skrytykował styl Danuty Martyniuk

Danuta Martyniuk ma możliwości i fundusze, by wyglądać doskonale. Nie oszczędza na wydatkach, gdy mowa o zabiegach medycyny estetycznej, ubraniach, perfumach. - Lubię dobrze wyglądać i pięknie pachnieć. Wybieram takie marki jak Louis Vuitton, Coco Chanel, Prada, Burberry. Uważam, że one najlepiej leżą na kobiecie. Moje ulubione buty robi Christian Louboutin. Ubolewam, że polskie butiki są słabo wyposażone w te marki. Byłam raz w luksusowej galerii w Warszawie, ale się rozczarowałam asortymentem. Daleko mu do światowego - mówiła Martyniuk w 2022 r. rozmowie z "Faktem".

Te słowa oraz zdjęcia żony króla disco polo skomentował stylista Daniel Jacob Dali. - Danuta Martyniuk obecnie zasługuje na tytuł królowej disco polo. Jej styl mimo markowych i drogich projektów można uznać za kiepski i bardziej przypominający styl z lat 90. - mówił w rozmowie z ShowNews.

Stylista radzi Danucie Martyniuk. Co jest do zmiany?

I dodał: - Powinna dobierać ubrania pasujące do jej sylwetki. Najlepiej jak by wzięła przykład z Kris Jenner. Taki styl pasowałby do niej najlepiej. Elegancko skrojone i dopasowane garnitury, kolory bieli i czerni byłyby idealne. Danuta uwielbia drogie ubrania, ale jak do tej pory jest bardzo zagubiona w świecie mody, dlatego moja porada to zaglądanie na profil społecznościowy mamy Kardashianek i wzięcie z niej przykładu.

Daniel Jacob Dali to stylista i projektant pochodzący z Krakowa. Z jego strony internetowej dowiadujemy się, że działa nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Dla ShowNews ocenia styl gwiazd.

