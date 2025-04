Dramat w ośrodku pod Ostrołęką! 16-latek połknął woreczki z narkotykami. Zmarł w szpitalu

Kolejna galeria w Warszawie do wyburzenia? Może ją zastąpić nowe osiedle

TO STRASZNE

CO DALEJ?

Tragedia w ośrodku wychowawczym. Nie żyje 16-latek

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek wieczorem pod Ostrołęką. 16-letni Wiktor K. wrócił z przepustki do Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Laskowcu. Wkrótce potem zaczął uskarżać się na silny ból brzucha. W rozmowie z pracownikami ośrodka wyznał, że połknął sześć woreczków z mefedronem. Chciał w ten sposób przemycić narkotyki na teren placówki.

Nastolatek tłumaczył, że mefedron znalazł w paczkomacie. Ta wersja wydarzeń jest jednak weryfikowana przez śledczych. Natychmiast przetransportowano go do szpitala w Ostrołęce. Niestety, lekarzom nie udało się go uratować. Wiktor K. zmarł w piątek rano.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zgonu doszło w związku z pęknięciem woreczków z zawartością narkotyków, które miał w żołądku" – poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Zabójstwo w poprawczaku. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Po śmierci 16-latka ruszyło śledztwo

Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie. Przeszukano pokój Wiktora K. oraz pomieszczenia jego kolegów z ośrodka. Zabezpieczono telefon nastolatka oraz nagrania z monitoringu. Przesłuchano również pracowników i wychowanków placówki.

W poniedziałek przeprowadzono sekcję zwłok 16-latka. Ma ona pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci. "Trwają czynności mające wyjaśnić okoliczności sprawy, w tym, jak pokrzywdzony wszedł w posiadanie mefedronu" – dodała prokurator Łukasiewicz.

Ta wstrząsająca tragedia pokazuje, jak dramatyczne konsekwencje może mieć zażywanie i przemyt narkotyków. 16-letni Wiktor K. zapłacił za to najwyższą cenę.