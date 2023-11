Coraz młodsza Danuta Martyniuk podbija USA. W skórzanej mini i blond włosach przyciąga jak magnes

Marek Kondrat w rozbrajająco szczerej rozmowie. Co dzieje się z popularnym artystą?

Co za reakcja!

Danuta Martyniuk nie przestaje ostatnio zadziwiać. W bardzo pozytywnym sensie. Żona Zenka Martyniuka przeszła niesamowitą metamorfozę i widać, że nowy wizerunek przynosi kobiecie dużo radości i czerpie z niego satysfakcję. Stawia także na coraz odważniejsze stylizacje, co sugerowałoby, że zmiany zadziałały pozytywnie także na jej pewność siebie i samopoczucie.

Na jednym z ostatnich zdjęć z podróży do Stanów Zjednoczonych widzimy ją w młodzieżowej stylówce. Pani Danuta wybrała na ten chłodny dzień ciepły wełniany sweter, a do niego dopasowała skórzaną mini spódniczkę, czarne kryjące rajstopy i czarne botki na obcasie. Trzeba przyznać, że w takiej oprawie jej nogi wyglądają nieziemsko. Na fotografii jest kilkanaście osób, ale to właśnie Danuta Martyniukowa przyciąga wzrok. Ma świetne nogi, nie dziwne więc, że je eksponuje.

Przemiana Danuty Martyniuk zaczęła się od zrzucenia nadprogramowych kilogramów, niektóre media donoszą, że finałowo było ich 30. Żona lidera Akcentu poddała się też serii zabiegów kosmetycznych oraz operacji plastycznej nosa. Nowa fryzura w kolorze blond podkreśliła te zmiany i dodała kobiecie młodzieńczego blasku, a nowa garderoba to tylko wisienka na torcie zmian.