Zenek Martyniuk od kilkudziesięciu lat z wielkim powodzeniem działa na polskim rynku muzycznym. Zespół Akcent założył dokładnie 35 lat temu. Do tej pory muzyk nagrywa nowe szlagiery, a na jego koncertach publika szaleje. Niedawno mówiło się o tym, że Zenek Martyniuk może nagrać jakiś kawałek ze swoim synem Danielem. - Daniel ma jeszcze propozycje nagrania innych utworów, więc niewykluczone, że coś razem nagramy – zdradził nieco tajemniczo lider grupy Akcent rozmowie z portalem Jastrząb Post. Co ciekawe, Zenek Martyniuk zaśpiewał na kolejnym weselu syna, które odbyło się w ostatnie Święta Wielkanocne. Na razie chyba jednak chętnie prezentujący swój wokal Daniel Martyniuk będzie musiał troszkę poczekać. Jego ojciec bowiem ma na głowie nowy projekt. Plotkowano o tym od dawna, ale dopiero teraz Zenek Martyniuk i Sławomir Zapała (znany jako Sławomir) zdecydowali się połączyć siły! Cała Polska czeka na efekt tej pracy. My widzieliśmy, jak wyglądają próby artystów. Ewidentnie widać, że między gwiazdorami jest chemia.

Zenek Martyniuk i Sławomir zaśpiewają w duecie

Sławomir lubi określać muzykę, którą wykonuje, jako rock polo. Teraz wchodzi w projekt z gwiazdorem typowego, klasycznego disco polo, czyli Zenkiem Martyniukiem. Na Instagramie można już zobaczyć próby tego oryginalnego duetu. Sławomir Zapała nie kryje wielkiej radości. - Kochani, chciałem wam powiedzieć, że nadeszła ta chwila, na którą bardzo długo czekałem, ustawiałem się w kolejce latami. Wreszcie się doczekałem i zaśpiewam duet z... - w tym momencie wokalista urwał wypowiedź, a kamera pokazała lidera zespołu Akcent. - Cześć kochani, kłania się Zenek Martyniuk, niedługo będzie duet, jakiego chyba w Polsce nie było: Zenek & Sławomir, Sławomir & Zenek - cieszył się artysta. Potem panowie zabrali się do roboty. Wstępne efekty można zobaczyć na prezentowanym poniżej filmiku. Cała Polska czeka jednak na końcowy efekt pracy duetu, który łączy rock polo z disco polo.

