Ulala! Sensacyjna wiadomość z domu Martyniuków przyszła znienacka! Zenek się wygadał

Zenek Martyniuk wygadał się o Danielu

Daniel Martyniuk w ostatnią Wielkanoc bawił się na swoim weselu. Impreza była huczna i wykwintna zarazem. -Młodzi nie szczędzili na dodatkach - był słodki stół z fontanną czekolady, a także stół wiejski z zimnymi przekąskami. Poza tym goście mogli skorzystać z drink baru, a także zrobić sobie zdjęcia w fotobudce - zdradził portalowi Shownews.pl jeden z weselników. Na scenie wystąpił sam tata pana młodego, czyli legenda polskiego disco polo Zenek Martyniuk. Już po imprezie lider zespołu Akcent ujawnił, jak naprawdę wyglądają jego relacje z żoną Daniela Martyniuka Faustyną, czyli swoją synową. - Ja ze wszystkimi staram się mieć dobre relacje i z Faustyną też. Ona jest bardzo fajną dziewczyną, znamy się już dosyć długo. Oni są bardzo zakochani w sobie, także trzeba to było zwieńczyć ślubem i niech będą po prostu szczęśliwi każdego dnia - zdradził Zenek Martyniuk portalowi Jastrząb Post. W rozmowie z tym samym serwisem gwiazdor disco polo zupełnie znienacka przekazał sensacyjną wiadomość, która dotyczy i jego, i Daniela Martyniuka!

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia z wesela Daniela Martyniuka i Faustyny

Daniel Martyniuk i Zenek Martyniuk razem nagrają utwór? Szykuje się nowy rozdział

Jak wiadomo, jakiś czas temu Daniel Martyniuk zaczął karierę wokalną. Umiejętności syna lidera zespołu Akcent są różnie oceniane, ale na pewno jest coś intrygującego w głosie celebryty. - On na pewno ma swoje wizje muzyczne. Puszcza mi swoje kawałki i pyta, co bym powiedział na jakiś kawałek, gdybym w danym stylu chciał coś nagrać. Staram się tego nie komentować. To są jego tematy, jego piosenki, on to śpiewa, a widać, że piosenka się spodobała. Może wyświetlenia nie są milionowe, ale to fajny utwór - stwierdził Zenek Martyniuk. Wiele wskazuje na to, że ojciec i syn połączą siły w muzyce. To prawdziwie sensacyjna wiadomość z domu Martyniuków. - Daniel ma jeszcze propozycje nagrania innych utworów, więc niewykluczone, że coś razem nagramy – zdradził legendarny wokalista disco polo. Jesteście na to gotowi? Wspólny kawałek Zenka i Daniela to może być nowy rozdział nie tylko w ich domu, lecz także w polskiej muzyce!

Sonda Jak podoba Ci się wokal Daniela Martyniuka? Jest wspaniały Jest przeciętny Może być Nie mam zdania