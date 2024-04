Aż nas zamroczyło! Wydało się, co działo się na weselu syna Zenka Martyniuka. "Połowa nocowała w hotelu"

likp 9:27 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Daniel Martyniuk w Wielkanoc bawił się na kolejnym - trzecim już - swoim weselu. Tym razem jednak syn Zenka Martyniuka nie wziął ślubu, tylko ograniczył się do samego wesela. Była to następna część odchodów zawarcia związku małżeńskiego z prawniczką Faustyną. Portal Shownews.pl dotarł do świadka imprezy. Aż nas zamroczyło po tym, gdy wydało się, co działo się na weselu syna Zenka Martyniuka! Król polskiego disco polo będzie miał, co wspominać.