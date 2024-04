Widzowie "Tańca z gwiazdami" w szoku! Nie do wiary, co łączy Anitę Sokołowską i Dagmarę Kaźmierską

Zenek Martyniuk ze swoim synem regularnie miewał różne problemy. Ostatnim wybrykiem Daniela Martyniuka była sylwestrowa burda w hotelu w Zakopanem. W budynku spał wówczas sam gwiazdor disco polo, który odpoczywał po koncercie dla TVP. Awanturnik w końcu zabrany został przez policję. Nieco ponad dwa miesiące przed kompromitującym zdarzeniem Daniel Martyniuk wziął ślub na indonezyjskiej wyspie Bali. Na uroczystości zabrakło rodziców pana młodego, ale wkrótce okazało się, że w Polsce odbędzie się specjalne wesele już z udziałem Zenka Martyniuka i jego żony Danuty. Szczegóły imprezy długo nie były znane. W końcu jednak zapowiadane wesele, a raczej wielkie weselicho, się odbyło. Na scenie wystąpił tata pana młodego, a goście mieli zapewnioną moc także innych atrakcji. - To było bardzo bogate wesele. Para młoda zaprosiła około 200 gości do lokalu Kama Kowalski, który jest świetnie przygotowany na tego typu imprezy - sala prezentowała się znakomicie. Nie wszyscy wrócili do domu po zabawie - prawie połowa nocowała w hotelu, który znajduje się przy sali. Młodzi nie szczędzili na dodatkach - był słodki stół z fontanną czekolady, a także stół wiejski z zimnymi przekąskami. Poza tym goście mogli skorzystać z drink baru, a także zrobić sobie zdjęcia w fotobudce. Faustyna i Daniel zadbali także o najmłodszych, których zabawiał animator - ujawnił portalowi o Shonews.pl jeden z weselników. Tuż po weselu Zenek Martyniuk został zapytany o relacje z Faustyną, czyli jego drugą synową (pierwszą była Ewelina, z którą Daniem Martyniuk ma dziecko).

Pod artykułem prezentujemy zdjęcia z wesela Daniela Martyniuka

Zenek Martyniuk o relacjach z drugą synową. Nie ma udawania

Dotychczas krążyły różne niesprawdzone informacje o tym, jakoby pomiędzy królem polskiego disco polo a żoną Daniela Martyniuka miał być jakiś konflikt, i że muszą udawać dobre relacje. Opowieści te jednak można włożyć między bajki. Nie ma żadnego udawania. Zenek Martyniuk zapewnił, że jest "fajnie, dobrze, wszystko w porządku". - Ja ze wszystkimi staram się mieć dobre relacje i z Faustyną też. Ona jest bardzo fajną dziewczyną, znamy się już dosyć długo. Oni są bardzo zakochani w sobie, także trzeba to było zwieńczyć ślubem i niech będą po prostu szczęśliwi każdego dnia - podkreślił gwiazdor w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Z samej imprezy Zenek Martyniuk jest bardzo zadowolony. Jak było na weselu syna? - Fajnie. Tak jak na weselu. Na weselu musi być wesoło - zauważył przytomnie.

