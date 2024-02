Poznaliśmy prawdę o ojcu Zenka Martyniuka! Kim naprawdę był Bazyli Martyniuk?

"The Traitors. Zdrajcy" to najbardziej tajemniczy show tej wiosny. Wędzikowska zdradza pierwsze szczegóły. "Kiedy zobaczyłam teaser, zamarłam!"

Zenek Martyniuk to prawdziwy tytan w branży disco polo. Artysta wiedzie szczęśliwe życie u boku swojej małżonki. Rodzicom sen z powiek spędza tylko zachowanie ich syna. Daniel Martyniuk bowiem to niezłe "ziółko". Celebryta miał problemy zarówno z prawem, jak i z kobietami. W 2023 roku po raz drugi wziął ślub i wydawało się, że to sprawi, że syn Zenka Martyniuka nieco się uspokoi. Niestety w sylwestrową noc doszło do wielkiego skandalu. Daniel Martyniuk wywołał burdę w hotelu, w którym wraz z innymi gwiazdami Sylwestra w TVP nocował jego tata. Po tym zdarzeniu celebryta postanowił iść drogą ojca i rozpocząć karierę muzyczną. Niedawno z kolei pisaliśmy o mamie Zenka Martyniuka. Kilka lat temu odwiedzili ją dziennikarze programu "Sprawa dla reportera". To, co tam zobaczyli, wyglądało zatrważająco. Matka legendy disco polo mieszka bowiem w bardzo skromnych warunkach! Kobieta od 2012 roku jest wdową. Wtedy zmarł jej mąż i ojciec Zenka Martyniuka.

Kim był ojciec Zenka Martyniuka? Bazyli Martyniuk nie był katolikiem

Bazyli Martyniuk zdecydowanie nie był postacią medialną. Tym diametralnie różnił się i od syna, i od krnąbrnego wnuka. Generalnie ojciec króla polskiego disco polo to bardzo tajemnicza postać. W sieci można znaleźć niewiele informacji o nim. Nam jednak udało się poznać prawdę o ojcu Zenka Martyniuka, a przynajmniej jej część. Dla wielu osób sporym zaskoczeniem jest to, że Bazyli Martyniuk nie był katolikiem. "Śp. ojciec Bazyli był wyznania prawosławnego, z kolei mama Teresa jest wyznania katolickiego. Mały Zenek został ochrzczony w cerkwi, jednak wychowano go w obrządku katolickim" - czytamy w portalu wspolczena.pl. Zarówno tata, jak i mama artysty zajmowali się gospodarstwem. Dla małżonków bardzo ważne były ich koty. Przed śmiercią Bazyli Martyniuk podobno zwrócił się z ważną prośbą do żony. - Teresa, tylko pilnuj kotów - miał powiedzieć.

