Danuta Martyniuk znowu zaskakuje. Żona Zenka nie oszczędza na swoich strojach

Danuta Martyniuk od lat jest żoną jednego z najbardziej znanych twórców disco polo w Polsce. Zenek sławę i uznanie fanów zdobył swoimi rytmicznymi przebojami, które podbiły serca polskich fanów. Jakiś czas temu muzyk wypuścił nowy utwór. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że udział w nim wzięła jego ukochana żona Danusia. Kobieta specjalnie na tę okazję przefarbowała włosy na blond i wskoczyła w zwiewną kreację.

Danuta Martyniuk nie oszczędza na stylizacjach

W teledysku Martyniuka i Sławomira uwagę zwróciła stylizacja Danuty. Okazuje się, że kreacja żony Zenka nie należy do najtańszych. Zielona suknia kosztuje ponad 1200 złotych i to na wyprzedaży. To całkiem spora suma, jak na model, który został wykonany poliestru.

Dla Martyniuków wydanie 1200 złotych na sukienkę nie jest jednak dużym problemem. W przeszłości Zenek udzielił dziennikarzom "Faktu" wywiadu, w którym opowiedział, jak tworzy swoje sceniczne stroje. One też nie należą do najtańszych.

"Pochodzą z mojej kolekcji i były szyte na miarę w Brukseli, bo właśnie tam od lat zaopatruję się w elegancką garderobę. Te garnitury są świetnej jakości i bardzo dobrze się w nich czuję. W ogóle zawsze na każdy koncert zabieram kilka marynarek i koszul, a decyzję, w czym wystąpię, podejmuję przed samym występem" - można było przeczytać w sieci.

Danuta uwielbia robić drogie zakupy. Często po nietuzinkowe elementy garderoby jeździ poza granice Polski.

"Lubię dobrze wyglądać i pięknie pachnieć. Wybieram takie marki jak Louis Vuitton, Coco Chanel, Prada, Burberry. Uważam, że one najlepiej leżą na kobiecie. Moje ulubione buty robi Christian Louboutin. Ubolewam, że polskie butiki są słabo wyposażone w te marki. Byłam raz w luksusowej galerii w Warszawie, ale się rozczarowałam asortymentem. Daleko mu do światowego" - powiedziała w "Fakcie" gwiazda.

