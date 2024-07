Danuta Martyniuk zostanie sama? Ukochany Zenek porzucił żonę

QUIZ. To bohater Na Wspólnej czy Na dobre i na złe? Zięba, Burski, Hoffer, Walicki

Trzeba przyznać, że Zenek Martyniuk to jeden z bardziej znanych polskich artystów disco polo. Muzyk cały czas jest na fali popularności, na którą od lat pracuje. Nic więc dziwnego, że okres wakacyjny jest dla niego wyjątkowo wymagający. Martyniuk przez lipiec oraz sierpień da kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce.

Zenek Martyniuk zostawi żonę na wakacje

Zenek Martyniuk w najnowszym wywiadzie z dziennikarzami "Faktu" wyjawił, że w tym roku wybiera się do Kołobrzegu, Międzyzdrojów oraz Rewy. Artysta wyjawił, że ma sporo czasu dla siebie, ponieważ koncerty odbywają się zazwyczaj wieczorem, więc większość dnia może przeznaczyć na zwiedzanie czy odpoczynek.

"W tamtych rejonach będę koncertował i jednocześnie wypoczywał. Połączę to sobie. Nie lubię gdzieś tak specjalnie wyjeżdżać na wakacje. Bo i po co mam jechać nad morze na wakacje, jak tam będę kilka dni podczas koncertów" - wyjawił Zenek.

Co będzie w ten czas robić ukochana Martyniuka? Okazuje się, że jego żona ma konkretne plany na wakacje.

"Czasami ze mną żona wyjeżdża, a czasami jedzie gdzieś ze znajomymi. Teraz głównie jest w domu na wakacjach. Nie wiem też, czy pojedzie ze mną w tym roku do Stanów. Ostatnio jak byłem, to była zmęczona tymi wszystkimi lotami i przelotami. To jeszcze zobaczymy. Ale zawsze w miarę możliwości jak wyjeżdżam, zabieram ze sobą swoją żonę" - przyznał w rozmowie z "Faktem".

Możliwe więc, że Zenek zostawi ukochaną w Polsce, a sam pojedzie koncertować w USA. Jesienią 2024 roku zostanie bowiem zorganizowana "Polska noc z gwiazdami", podczas której słuchacze będą mieli okazję zobaczyć takich artystów jak Skolim, Vivat, Valdi, Kaspi & Kroppa czy Kordian.

