Taki prezent dostał Zenek Martyniuk od swojego syna na urodziny. Padniecie!

Zenek Martyniuk 23 czerwca obchodzi aż dwa święta. Jak wszyscy tatusiowie może pękać z dumy w Dzień Ojca, a przy okazji świętuje 55. rocznicę urodzin. Jaki prezent przyszykował mu syn Daniel z tych okazji?

Daniel Martyniuk nie raz przysparzał swoim rodzicom zmartwień. Syn króla disco polo ma nieustające problemy sercowe oraz kłopoty z prawem. Ale Daniel Martyniuk nie ma zamiaru chować się w cień ojca i próbuje co raz to nowych aktywności, aby powiększać grono swoich fanów. Młody Martyniuk zaczął np. śpiewać i próbki z własnym akompaniamentem gitary oraz ukulele zamieszcza na Instagramie. Jego umiejętności miała ocenić sama Elżbieta Zapendowska.

"Niech sobie robi co chce"

- W ogóle nic nie sądzę. Niech sobie robi, co chce. W ogóle nie wiem, kto to jest ten jego syn, tylko że się ciągle żeni i że są śluby - to fajne - powiedziała Elżbieta Zapendowska w rozmowie z ShowNews.pl.

Teraz jednak zrobiło się głośno po tym, jak Daniel Martyniuk przemówił niczym trybun ludowy w sprawie piłki nożnej. Występ Polaków w meczu z Austrią na Euro 2024 mocno wzburzył celebrytę, który w mocnych słowach wyznał, co jego zdaniem należy zmienić.

Daniel Martyniuk grzmi z trybuny

- Czy polska tv mogłaby zacząć puszczać inny sport niż piłka nożna? Np. Kitesurfing, żeglarstwo, zjazdy downhillowe na longboardzie. Football nie jest jakiś specjalnie widowiskowy, ciekawy i ewidentnie nam nie wychodzi. Tyle w temacie. Pozdro!!! PS I nigdy nie zrozumiem, kto im płaci za ten cyrk tyle hajsu. Dokładniej mówiąc należy zacząć inwestować w inny sport i dać szansę prawdziwym sportowcom.

Wypowiedź Daniela Martyniuka na temat sportu nadawanego w TVP nie uszła uwadze mediów.

- Syn Martyniuka po meczu nie wytrzymał emocji. Znów awantura - napisała "Interia.pl".

- Syn Zenka Martyniuka przejechał się po reprezentacji Polski. "Kto im płaci za ten cyrk tyle hajsu?" - pisze "Fakt".

- Puściły mu nerwy. Syn Zenka Martyniuka zaapelował do TVP. Wymowne słowa - ocenił "Pomponik.pl".

- Syn Zenka Martyniuka ma dość. Wystosował apel do TVP. "Cyrk" - to "Sport.pl".

- Apel Daniela Martyniuka do TVP. Poszło o mecz Polaków na Euro 2024 - komentuje "JastrząbPost.pl".

Jak się czuje Zenek Martyniuk czytając znów mocne nagłówki o swoim synu? I to w urodziny i Dzień Ojca jednocześnie? - Mąż wyjechał i wróci dopiero w niedzielę 23 czerwca w nocy, oczywiście złożę mężowi życzenia, jakiś prezent dostanie, ale nic nie szykujemy. Raczej tak na spokojnie - wyznała Danuta Martyniuk w rozmowie z "Faktem". - Chodzi o to, że jej mąż nie ma już okazji na huczne fety urodzinowe i woli spokój. - 18. urodziny obchodzi się hucznie, a teraz mąż już nie chce.

