Daniel Martyniuk ślub, sylwestrowa burda, kariera muzyczna, wesele

Syn Zenka Martyniuka znany jest z zamiłowania do zachowań powszechnie przyjętych za niestandardowe. Jednak gdy w zeszłym rok wziął ślub na indonezyjskiej wyspie Bali z piękną prawniczką Faustyną, wydawało się, że ten niezbyt chlubny etap w swoim życiu ma już za sobą. Była to niestety cisza przed burzą. W sylwestrową noc Daniel Martyniuk wywołał burdę w hotelu w Zakopanem i został zgarnięty przez policję. Myśleliśmy, że to już ostatecznie sprawi, że syn Zenka Martyniuka się uspokoi... I faktycznie, celebryta zajął się karierą muzyczną (mówiło się nawet o nagraniu duetu ze słynnym ojcem). W Wielkanoc z kolei odbyło się zaległe wesele Daniela Martyniuka i Faustyny. Zabawa była przednia, a o awanturach nikt nie słyszał. Niestety, teraz syn legendy disco polo znów o sobie przypomniał w niezbyt chlubny sposób.

Syn Zenka Martyniuka o biuście Fagaty. Odniósł się do jej wyglądu w programie Kuby Wojewódzkiego w TVN

Daniel Martyniuk znów dał popis żenady! Uspokajamy jednak - syn Zenka Martyniuka nikogo nie wyzywał i nie uderzył. Tym razem jako arena posłużył mu internet. Celebryta postanowił zabrać głos na temat Fagaty, która była gościem programu Kuby Wojewódzkiego w TVN. Do screenów z działalności Daniela Martyniuka w sieci dotarł portal Shownews.pl. Co syna Zenka Martyniuka obchodzi Fagata? Najwyraźniej Danielowi nie spodobały się zawirowania związane z biustem influercerki. - Mamy tutaj obraz potężnego DD, jak nie lepiej. I co kogo obchodzi, że mam żonę, jeśli ją mam, to co, umieram? A może zostaję oślepiony bez oceny, bez oceny? Tragikomedia - burzył się Daniel Martyniuk, prezentując zdjęcie piersi Fagaty. W innym wpisie celebryta drążył "ważny" temat, nawiązując do wyglądu influercerki w programie Kuby Wojewódzkiego. - Mam perfekcyjny wzrok jakby co. Weź udostępnij tę fotkę, pokażcie prawdę, odważcie się. I chodzi o to, że chyba coś poszło nie tak w programie u Kuby. Oczy macie, a alfabet znacie - pieklił się syn Zenka Martyniuka. Ciekawe, czy jego żonie podoba się to, że jej mąż tyle czasu poświęca na analizę wyglądu innej kobiety. Trochę to chyba jednak żenujące.

