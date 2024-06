Obalamy mity o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Do PPK, o ile spełniasz warunki zapisu i jesteś w wieku 18–55 lat, trafisz z automatu. Zapisze cię do niego twój pracodawca, a może to zrobić już po 14 dniach zatrudnienia. Kto nie chce oszczędzać, może złożyć deklarację rezygnacji – do programu nie trafi. Natomiast osoby zatrudnione w przedziale wieku 55-70 lat przystępują do programu na swój wniosek, złożony bezpośrednio pracodawcy.

Gdy pracodawca zgłasza cię do programu, otrzymujesz swój indywidualny rachunek PPK i od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po zgłoszeniu, otrzymujesz przelewy. Na twój rachunek PPK trafi 2 proc. twojego wynagrodzenia (tzw.Wpłaty podstawowej). Jeżeli chcesz, możesz zadeklarować też wpłatę dodatkową – do 2 proc. swojego wynagrodzenia. Twój pracodawca dopłaci ci 1,5 proc., a jeżeli będzie miał środki i wolę, to zadeklaruje też wpłatę dodatkową (do 2,5 proc. twojego wynagrodzenia).

Trzecią stroną, która cię wspomaga w oszczędzaniu jest państwo – najpierw, po trzech miesiącach oszczędzania otrzymujesz wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Co roku otrzymujesz też dopłatę roczną 240 zł.

Jeśli zarabiasz mniej niż 120 proc. płacy minimalnej, możesz obniżyć swoją wpłatę podstawową nawet do 0,5 proc. wynagrodzenia. Twój pracodawca swojej wpłaty obniżyć nie może. Środki na twoim rachunku PPK są lokowane w funduszu inwestycyjnym, który będzie dostosowywał poziom ryzyka inwestycyjnego do twojego wieku.

Pieniądze z rachunku PPK możesz zabrać w każdej chwili (jeśli robisz to przed 60. r.ż., musisz liczyć się z pewnymi potrąceniami). Jednak najbardziej korzystne będzie to po zakończeniu aktywności zawodowej. W przypadku śmierci uczestnika PPK, środki z rachunku są dziedziczone. Wokół PPK narosło wiele mitów. Kilka z nich obala Krzysztof Słomiński, ekspert PFR Portalu PPK, instytucji edukującej z zasad tego programu.

1. PRACOWNICY MASOWO WYPISUJĄ SIĘ Z PPK

Jest odwrotnie! Mam przed sobą najnowsze dane – od początku roku do PPK zapisało się 125tys. osób. W tej chwili w PPK oszczędza już ponad 3,5 mln osób i większość z nich zachęca do tego swoich znajomych oraz rodzinę. Trudno znaleźć w tej chwili bardziej korzystny sposób oszczędzania na cele emerytalne.

2. IDĄC NA EMERYTURĘ Z PPK DOSTANĘ GROSZE

To również nieprawda. Na stronie internetowej Mojeppk.pl znajduje się kalkulator, na którym można zobaczyć symulację swoich oszczędności. Np. osoba 30-letnia, która zarabia najniższą pensję krajową i zaczyna oszczędzać w PPK, po 30 latach, czyli w momencie, w którym osiągnie wiek 60 lat, wypłaci 142 tys. zł! To oczywiście symulacja. Gdybyśmy odkładali te pieniądze w skarpecie albo w banku, zebralibyśmy niecałe 47 tys. zł.

I inny przykład – osoba w wieku 59 lat, która zapisuje się do PPK i oszczędza rok otrzymuje wypłatę ok. 2300 zł. Gdyby oszczędzała samodzielnie, uzbierałaby tylko 1000 zł. PPK się po prostu opłaca.

i Autor: materiały prasowe

3. WYPŁATĘ ŚRODKÓW ZJEDZĄ MI PODATKI

Prawdą jest, że jeśli osiągając 60 r.ż. zdecydujemy się na jednorazową wypłatę pieniędzy, to zapłacimy - tzw. podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych, czyli tego, co wypracowała instytucja finansowa, inwestując nasze środki. Jest to 19 proc. Dlatego zachęcam, by wypłacić 25 proc. środków przelewem, a resztę rozłożyć na miesięczne raty.

Wtedy w ogóle nie płaci się żadnego podatku. I tak osoba 30-letnia, która zarabia najniższą pensję krajową i zaczyna oszczędzać w PPK, po 30 latach (wiek 60 lat) może uzbierać 142 tys. zł. Jednorazowa wypłata 25 proc. środków wyniesie wtedy 35 tys. zł, a pierwsza miesięczna rata 1000 zł (przez 10 lat). A jeśli zdecydujemy się cała uzbieraną kwotę rozłożyć na raty, co miesiąc (przez 10 lat) będziemy otrzymywać prawie 1400 zł. Wtedy również nie płacimy podatku. Każdy oszczędzający może odkładać dodatkowe 2 proc. pensji i wtedy uzbieramy w PPK jeszcze więcej, gdyż większy kapitał dla nas pracuje.

4.ZABIORĄ MI PIENIĄDZE Z PPK JAK ŚRODKI Z OFE

To nie tylko mit, a podwójne kłamstwo! Nikt nie zabrał Polakom pieniędzy w OFE (otwartych funduszy emerytalnych). Te pieniądze trafiły na nasze subkonto w ZUS-ie. Rząd przesunął do ZUS tylko część pieniędzy, te inwestowane w obligacje. Co ważne, te środki są obecnie na subkoncie i co roku podlegają waloryzacji. Otrzymamy je, gdy przejdziemy na emeryturę.. Otwarte Fundusze Emerytalne nadal inwestują dla nas pozostałe środki w akcje. Czyli nikt nie zabrał nam naszych pieniędzy! Nikt też nie zabierze nam naszych środków z PPK. Ustawa mówi wyraźnie, że zgromadzone środki są własnością prywatną uczestnika. Dostając pieniądze od pracodawcy, zapłaciliśmy podatek dochodowy. Tak, jak przy pensji. Pamiętajmy też, że z PPK możemy wycofać środki w każdej chwili, bez podawania przyczyny.

5. PRZEZ AUTOZAPIS ZMUSZAJĄ MNIE DO UDZIAŁU W PPK

Można złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z PPK i wtedy nie uczestniczy się w programie. Kto takiej deklaracji nie złoży, rzeczywiście zostaje automatycznie zapisany do PPK. I bardzo dobrze! Nasze emerytury będą bardzo niskie. Trzeba oszczędzić pieniądze na jesień życia. Polacy jednak nie kwapią się do oszczędzania, dlatego PPK zostało stworzone w taki właśnie sposób i to nie tylko w Polsce.

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych znajdziesz na stronie MojePPK.pl. Tu znajdziesz także kalkulator PPK, a dzięki symulacji zobaczysz, ile uda ci się oszczędzić do 60.r.ż

PARTNEREM MATERIAŁU JEST PFR