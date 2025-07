Cichociemni i GROM – najlepsze jednostki specjalne. Najbardziej tajemnicza wystawa w Muzeum Powstania Warszawskiego

To jedna z najbardziej tajemniczych wystaw w Muzeum Powstania Warszawskiego. Furażerka Cichociemnego Jana Jankowskiego „Agatona”, mapy tras i tajnych przerzutów spadochroniarzy do Polski, film ze skoku ze spadochronem ostatniego Cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego „Upłaza”, który wykonał ten skok jako 90-latek! Czy osobiste przedmioty gen. bryg. Sławomira Petelickiego - pierwszego dowódcy jednostki specjalnej GROM. To tylko niektóre eksponaty na najnowszej wystawie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Przygotowaliśmy fotoreportaż z wernisażu wystawy "Najlepsi. Cichociemni. GROM"