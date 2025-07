Julia Pietrucha i Miuosh na koncercie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Mówią o sierpniowych emocjach

W Muzeum Powstania Warszawskiego koncert, który – jak co roku – inauguruje oficjalne obchody rocznicy powstańczego zrywu. Tym razem o artystyczne refleksje na temat wydarzeń została poproszona z 1944 r. aktorka, wokalistka, autorka piosenek Julia Pietrucha. Do projektu zaprosiła siostrę Natalię i rapera Miuosha. One płakały gdy tworzyły tekst, on ma ciarki, gdy mówi o Powstaniu Warszawskim. Dziś 25 lipca 2025 r. o godz. 20 wyjątkowy, jedyny koncert - "Sierpniowe"

i Autor: Marek Kudelski