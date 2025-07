Koncert na pl. Piłsudskiego 1 sierpnia to od lat nieodłączny element obchodów kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego. Tysiące ludzi schodzą się wieczorem, po oficjalnych uroczystościach powstańczych, by razem z chórem i zespołem na scenie śpiewać „Sanitariuszkę Małgorzatkę”, „Zośkę”, „ Pałacyk Michla” czy „Małą dziewczynkę z AK”. To co roku magiczny, wspólnotowy moment. Przez kilka ostatnich lat, od 2017 r. to wspólne śpiewanie na pl. Piłsudskiego prowadził dziennikarz, prezenter Tomasz Wolny. Jego energia, uśmiech, i sposób zachowania na scenie spodobał się powstańcom.

W ubiegłym roku, mimo rekomendacji Tomka Wolnego ze strony Muzeum Powstania Warszawskiego (w tym roku i poprzednim), telewizja powierzyła to zadanie Janowi Emilowi Młynarskiemu. A Tomasz Wolny przeszedł z TVP do Polsatu. Ale powstańcy warszawscy mają swoje prawa. Nie przejmują się interesami poszczególnych stacji telewizyjnych. I teraz wystosowali do władz TVP list, podpisany przez kilkunastu bohaterów walk z 1944 r.

„My, żyjący weterani Powstania Warszawskiego – żołnierze, sanitariuszki, łączniczki, ostatni naoczni świadkowie czasów hekatomby II Wojny Światowej, zwracamy się z prośbą o wysłuchanie naszej woli, aby kolejny uroczysty koncert „WARSZAWIACY ŚPIEWAJĄ (NIE)ZAKAZANE PIOSENKI” organizowany tradycyjnie 1 sierpnia każdego roku, poprowadził pan Tomasz Wolny, dziennikarz, harcerz, wolontariusz, ale nade wszystko nasz wieloletni, niezawodny druh i przyjaciel, a dla wielu z nas niemal przybrany wnuk. Człowiek obecny wśród nas w chwilach radosnych jak i trudnych; empatyczny słuchacz, uczeń i wierny emisariusz i apologeta naszej misji. Misji mającej na celu zachowanie pamięci i popularyzację wśród młodzieży wolnościowego zrywu Warszawy w sierpniu 1944 roku. Dzień jego rozpoczęcia, to dzień wpisany w tożsamość stolicy, jej mieszkańców, upamiętniany także w całym kraju. To też dzień niezwykle ważny dla nas, ostatnich świadków heroicznej walki Warszawy. Uważamy przy tym, że nasz głos winien być wzięty pod uwagę i w tym niezwykle wzruszającym i przywołującym krwawe wspomnienia pierwszym dniu sierpnia, dziś już te niezakazane piosenki z którymi ponad 80 lat temu szli do walki o wolną Polskę Powstańcy Warszawscy, winny być prowadzone przez osobę, która położyła przysłowiowe serce dla nas i dla pamięci naszych koleżanek i kolegów poległych w powstańczym zrywie. Zwracamy się zatem z prośbą o przywrócenie do roli prowadzącego coroczny spektakl (NIE)ZAKAZANE PIOSENKI pana Tomasza Wolnego, który naszym zdaniem jest w tej roli właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Jeżeli, jak deklarują organizatorzy, ten niezwykły koncert ma być faktycznym hołdem dla poległych i dla nas – wciąż żyjących Powstańców Warszawskich, to liczymy, że przedmiotowy apel spotka się ze zrozumieniem i aprobatą. Przesyłamy słowa powstańczego pozdrowienia.” Bogusław Pepel-Czarmiński ps. Maszynka Jerzy Czerski ps. Szczupak Jerzy Łakomski ps. Kajtek Jerzy Paczowski ps. Zajączek Janusz Walędzik ps. Czarny Zbigniew Daab ps. Kapiszon Irena Krajewska ps. Lala Halina Strzelecka ps. Grażyna Leszek Żukowski ps. Antek Jan Witkowski ps. Jaś Henryk Piotrowski ps. Edek Janina Jankowska ps. Jasia Jakub Nowakowski ps. Tomek Halina Rogozińska ps. Mała Janusz Maksymowicz ps. Janosz Bogdan Bartnikowski ps. Mały

- Nie wiem czy to cokolwiek da, ale dla Nich (Powstańców-red.) warto, i wszystko! Dziękuję za tę inicjatywę i za te słowa. Spróbuję do nich dorastać – skomentował petycję powstańców Tomasz Wolny.

Co na to TVP? Myśli. Niewątpliwie nie jst to dla władz stacji zręczna sytuacja.

Na razie oficjalnie otrzymaliśmy jedno zdanie z biura prasowego Telewizji Polskiej: „Prowadzącego lub prowadzących koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" ogłosimy w odpowiednim momencie”.

Nieoficjalnie słyszymy, że szanse, by telewizja spełniła prośbę warszawskich powstańców, są nikłe. Trwają rozmowy, by tym razem koncert na placu Powstańców poprowadziła para prezenterów. A Tomasz Wolny może być dumny, że powstańcy go pokochali i wybrali. I ujęli się za nim. Bo to nieczęsto się zdarza!