Kaczorowska zrobiła show, ale to Pela odpalił bombę! Tak wyglądały urodziny ich córek

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli nie należy do najgłośniejszych w polskim show-biznesie, ale z pewnością nie brakuje w nim emocji i symbolicznych gestów. Para, choć nie jest już razem, dzieli się opieką nad córkami - Emilią i Gabrielą, które przyszły na świat 26 i 28 lipca. W tym roku ich urodziny obchodzono podwójnie. Każde z rodziców postanowiło zorganizować obchody według własnej wizji. Efekty? Skrajnie różne podejście do świętowania i jeden wymowny komentarz, który nie umknął czujnym oczom internautów. Zrobiło się niezręcznie?

Urodziny córek podzieliły rodziców! Kaczorowska kontra Pela!

Agnieszka Kaczorowska, znana widzom m.in. z serialu "Klan", zorganizowała dla swoich córek urodzinowe przyjęcie rodem z bajki. Wraz z dziewczynkami odwiedziła piękne miejsce, gdzie czekały na nie kolorowe dekoracje, tematyczne strefy zabaw, słodki bufet i liczne atrakcje przygotowane specjalnie na tę okazję. Całość relacjonowała aktywnie na swoim Instagramie, pokazując uśmiechnięte zadowolone córki i starannie dopracowane detale imprezy.

Kilka dni później przyszedł czas na świętowanie w towarzystwie taty. Maciej Pela postawił na zupełnie inną formę! Spokojny dzień w domu, wspólne pieczenie tortu, dekorowanie cyfr odpowiadających wiekowi dziewczynek i rodzinne chwile bez zbędnego rozgłosu. I choć również udokumentował momenty w sieci, jego relacje były znacznie bardziej stonowane.

To jednak nie koniec. Uwagę fanów przykuł pewien szczegół. Na jednej z relacji tancerz umieścił podpis: "Zamiast balonów. :)" - krótko, ale wymownie. Czy była to ironiczna odpowiedź na zorganizowaną z rozmachem imprezę urodzinową przygotowaną przez Agnieszkę Kaczorowską? Może to być lekka uszczypliwość w stronę byłej partnerki!

