Pozew złożony, ale bez terminu. Co dalej z rozwodem tancerzy?

W połowie lipca Agnieszka Kaczorowska złożyła pozew rozwodowy w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Ale do dziś nie wyznaczono nawet daty pierwszej rozprawy. Czy to zaniedbanie? Wręcz przeciwnie – to standard. Mec. Agnieszka Dębowska‑Szymańska w rozmowie z Faktem mówi wprost:

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga nie ma wydziałów, które zajmują się wyłącznie sprawami o rozwód. To oznacza, że wydziały, które rozpoznają sprawy rozwodowe, zajmują się również innymi sprawami – między innymi z zakresu tzw. spraw frankowych. To bardzo obciąża system i wydłuża czas oczekiwania.

Czekanie na rozprawę? Nawet półtora roku!

Co to oznacza w praktyce? Że nie tylko Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela muszą uzbroić się w cierpliwość. Jak tłumaczy prawniczka, na sprawę oczekuje się teraz nawet półtora roku. Jeszcze na początku roku para była blisko porozumienia. Rozmawiali godzinami z prawnikami, ustalali opiekę nad dziećmi i podział majątku. Ale rozmowy przerwano. Według doniesień medialnych Agnieszka zwlekała z opuszczeniem wspólnego domu i zabraniem rzeczy, co doprowadziło do frustracji byłego partnera.

Kiedy realnie może nastąpić rozwód Kaczorowskiej i Peli?

Pozew złożony – ale rozprawy nie ma. Prawnicy ostrzegają, że taka sytuacja to norma w zatkanym systemie. Fani mogą się niecierpliwić, ale wszystko wskazuje na to, że formalny rozwód Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli nastąpi najwcześniej… w 2026 roku.Maciej Pela publicznie przyznał, że „łatwo nie jest”, ale pogodził się z rozstaniem. Z kolei Kaczorowska w pełni zaangażowała się w „Taniec z Gwiazdami” i rozwój marki osobistej. Sprawy sądowe zeszły na dalszy plan.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez 4 godziny usiłowali się dogadać przed pójściem do sądu!