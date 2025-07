Agnieszka Kaczorowska układa sobie życie na nowo. Co z rozwodem?

Jeszcze kilka miesięcy temu Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Maciej Pela (35 l.) uchodzili za idealne małżeństwo. We wrześniu świętowali szóstą rocznicę ślubu, a w październiku poinformowali o rozwodzie. Od tamtej pory komunikują się gównie przy pomocy prawników oraz... mediów. Emocje po rozstaniu jeszcze nie opadły, a tancerka już układa sobie życie na nowo.

Od pewnego czasu głośno jej o bliskiej relacji Agnieszki Kaczorowskiej i jej kolegi z teatru, Marcina Rogacewicza (45 l.). Gwiazdor, znanym z seriali takich jak "Na dobre i na złe", "Przyjaciółki" czy "Na Wspólnej", ma za sobą rozstanie z Mają Rogacewicz, matką jego czwórki dzieci. Na początku roku roku do sądu trafiły papiery rozwodowe. Wystarczyła jedna rozprawa, by oficjalnie zakończyło się 12-letnie małżeństwo.

Dwa dni po rozwodzie aktor cieszył się na Instagramie z wolności, a chwilę później zameldował się na Ibizie, gdzie w tym samym czasie przebywała również Agnieszka Kaczorowska.

Zobacz również: Tak Marcin Rogacewicz potwierdził związek z Agnieszką Kaczorowską?! Wystarczyło jedno zdjęcie!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela: Pozew rozwodowy trafił do sądu

Marcin Rogacewicz jest już oficjalnie wolny, a co z Agnieszką Kaczorowską? Od jej rozstania z Maciejem Pelą mijały kolejne miesiące, a papiery rozwodowe ciągle nie były gotowe. Wiele wskazywało na to, że chcieli się porozumieć w najważniejszych kwestiach dotyczących dzieci i majątku jeszcze zanim wniosek o rozwód trafi do sądu. W rozmowie z portalem ShowNews były partner tancerki stwierdził, że to jej pozostawił kwestie formalne związane z rozwodem.

Małżonkowie próbowali ustalić szczegóły rozstania w styczniu, wtedy jednak trwały przygotowania do "Tańca z Gwiazdami" i Kaczorowska była niezwykle zapracowana. Spotkanie zostało więc przesunięte na kwiecień. Jak donosił Pudelek rozmowy między ekspartnerami i ich prawnikami zajęły aż 4 godziny.

Ja niezmiennie chciałbym zakończyć to małżeństwo ugodą. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, szkoda mi życia na ciąganie się po sądach. Mam nadzieję, że umówione spotkanie ugodowe dojdzie do skutku i zamkniemy sprawę - przekazał Maciej Pela Pudelkowi.

Od czasu wspomnianego spotkania minęło już kilka tygodni, a w tym czasie Kaczorowska i Pela w tym czasie zdążyli sobie znowu powbijać kilka szpileczek. O rozwodzie nadal nie było nic wiadomo. Aż do teraz. Według informacji zdobytych przez portal Pudelek, papiery rozwodowe w końcu trafiły do sądu. Miała je złożyć Agnieszka Kaczorowska. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pierwsza rozprawa.

Zobacz również: Szok! Agnieszka Kaczorowska próbowała uciszyć byłego?! "Jakby mi napluła w twarz"

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie