Maciej Pela o kulisach końca małżeństwa z Agnieszką Kaczorowską

Jeszcze kilka miesięcy temu Agnieszka Kaczorowska (32 l.) i Maciej Pela (35 l.) uchodzili za idealne małżeństwo. We wrześniu świętowali szóstą rocznicę ślubu, a w październiku poinformowali o rozwodzie. Od tamtej pory komunikują się gównie przy pomocy prawników oraz... mediów.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zaręczyli się w kwietniu 2018 roku po kilku miesiącach znajomości. Zaręczyli się po czterech miesiącach, a we wrześniu 2018 roku wzięli ślub w malowniczej Toskanii. Szczęśliwi małżonkowie przez długi czas kreowali w mediach społecznościowych swój związek jako "idealny". Byli wiecznie uśmiechnięci, szczęśliwi i pełni miłości. Często publikowali w sieci swoje rozważania na temat małżeństwa. I chociaż zdarzały im się małe kryzysy, to do tej pory udawało im się je przezwyciężać.

Sielanka oraz instagramowe idealne życie skończyło się w październiku ubiegłego roku. Po chwilowej ciszy oraz prośbach o uszanowanie prywatności, zaczęły się medialne przepychanki. Niezwykle gadatliwy był szczególnie Maciej Pela. O byłej partnerce oraz ich idealnym małżeństwie miał sporo do powiedzenia.

Maciej Pela miał podpisać NDA? "Poczułem, jakby mi napluła w twarz"

Wydawało się, że w ostatnich tygodniach nieco przystopował z wyznaniami. Niedawno gościł u Żurnalisty, gdzie kolejny raz zaszokował szczegółami z małżeńskiego życia. Poruszył również kwestię domniemanej zdrady, której miała dopuścić się Agnieszka Kaczorowska. Po raz pierwszy tak szczegółowo opisał moment rozpadu swojego małżeństwa.

Jak przyznał, wszystko zaczęło się 31 sierpnia 2024 roku. Wydarzenia te miały miejsce tuż przed ich 6. rocznicą ślubu. W międzyczasie Agnieszka Kaczorowska wróciła z planu programu "Królowa przetrwania", gdzie spędziła kilka tygodni w dżungli. Tam miała uciec od małżeńskich trosk w ramiona tajemniczego dźwiękowca.

Maciej Pela w rozmowie z Żurnalistą stwierdził również, że była partnerka próbowała go uciszyć! Miała go poprosić o podpisanie podpisanie NDA, czyli umowy o zachowaniu poufności.

Jakiś czas po rocznicy ślubu chciała, żebym podpisał NDA, że się nie wypowiadam. Powiedziałem, że nie podpiszę i nie zwiążę sobie rąk w ten sposób, bo nie wiem, co będzie. Wtedy okrutnie wybuchła, że ja chcę iść do mediów i wszystko wyśpiewać - powiedział Pela.

Mężczyzna nie chciał jednak nabrać wody w usta. Prośba o podpisanie NDA było dla niego kroplą, która przelała czarę.

Oczekiwanie względem mnie było takie, że się uciszę, schowam i przytaknę na wszystko, tak jak zawsze przytakiwałem. Ale pewna granica została przekroczona i pękłem. Tą granicą była NDA. Absolutnie poczułem, jakby mi napluła w twarz - dodał.

