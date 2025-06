W rozmowie z Żurnalistą Maciej Pela po raz pierwszy tak szczegółowo opisał moment rozpadu swojego małżeństwa. Jak przyznał, wszystko zaczęło się 31 sierpnia 2024 roku. Wydarzenia te miały miejsce tuż przed ich 6. rocznicą ślubu. W międzyczasie Agnieszka Kaczorowska wróciła z planu programu "Królowa przetrwania", gdzie spędziła kilka tygodni w dżungli. Jeszcze w trakcie jej pobytu Pela otrzymywał od niej pełne czułości wiadomości. Nagle kontakt się urwał, a późniejszy telefon, wygrany przez nią w konkursie w dżungli, miał być ich ostatnią rozmową na starych zasadach.

Ustawiając to na takiej linii czasowej - ja wyjeżdżam na obóz, prowadzić zajęcia, ona wylatuje do dżungli. Do połowy wyjazdu dostaję maile, wiadomości, filmiki, że jestem najlepszym facetem na świecie, że chce spędzić ze mną całe życie, że jest mi wdzięczna za to, że może realizować tak wspaniałą przygodę, jaką jest pobyt w dżungli. W połowie wyjazdu mniej więcej wysyła do mnie ostatnią wiadomość, że już prawdopodobnie się do mnie nie odezwie, bo zmieniają obóz na inny. W tym poprzednim udało im się dorwać jakiś kontakt, co ogólnie było zabronione, ale wszystkie dziewczyny się kontaktowały. Później dostaję telefon od niej z dżungli, że wygrała połączenie. Zbiega się to, z tym że dziewczyny obie są na antybiotyku. Ja, pytany wielokrotnie o to, jak jest w domu, mówię w końcu, że jest źle. Wtedy coś prysło - powiedział w podcaście.

Maciej Pela wyjawił powód rozstania z Kaczorowską?

Po powrocie Kaczorowskiej sprawy potoczyły się błyskawicznie. W ciągu kilku dni, między początkiem września a rocznicą ślubu, w ich domu zapanował chaos. Maciej próbował zrozumieć, co się właściwie wydarzyło, ale odpowiedzi nie było. Podczas wywiadu Pela przyznał, że kilkukrotnie pytał żonę, czy za rozstaniem stoi inny mężczyzna.

Później Agnieszka wraca. 31 sierpnia powiedziała o tym, że myśli o separacji, kilka godzin później stwierdziła, że chce się rozwieść. W ciągu tego tygodnia między 1 września a 6. rocznicą ślubu jest totalny chaos, ja próbuję zrozumieć dlaczego. W międzyczasie okazuje się, że 31 sierpnia Agnieszka spotkała się z tym Pawłem, żeby coś przedyskutować. Powiedziała mi, że przemyślała sobie wszystko w dżungli, że spotkała się ze swoim sercem, że ona tak już dłużej nie może, że my niczego nie poskładamy, mimo że w dzień wyjazdu powiedziała mi, że zaczynamy nową rzeczywistość od września, jak ona wróci (...). Kilkukrotnie pytałem się, czy chodzi o innego mężczyznę. Za każdym razem mówiła, że nie, po czym w rocznicę ślubu wsiadła w samolot, poleciała do Belgii, żeby z tym typem pójść do łóżka - mówił Pela.

Z punktu widzenia Kaczorowskiej – jak relacjonuje Pela – do zdrady nie doszło. Decyzję o rozstaniu miała bowiem podjąć jeszcze podczas pobytu w dżungli. Maciej Pela przyznał również, że większość faktów, które przytacza, ma udokumentowanych – SMS-y, e-maile, wiadomości głosowe. Podkreślił, że choć emocje nieco opadły, wciąż nie zna prawdziwej przyczyny rozstania.

To, co się wydarzyło, to w jej mniemaniu nie była zdrada, ponieważ ona już podjęła decyzję o rozwodzie, będąc w dżungli. Więc dla niej wszystko to, co się wydarzyło po dżungli, nie jest zdradą. To, że poszła do łóżka w rocznicę ślubu, dla niej nie jest zdradą. W pewnym sensie to rozumiem (...), chciałbym kiedyś poznać ten "prawdziwy powód" - powiedział u Żurnalisty Maciej Pela.

