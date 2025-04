Gorąca noc męża Kaczorowskiej. Namiętny Maciej Pela szalał z uczestniczką znanego programu! Co on robił z tym językiem?! Zdjęcia

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska rozstali się jesienią ub.r. Choć jeszcze nie mają rozwodu, oboje układają swoje życia na nowo. Aktorkę i tancerkę widuje się z aktorem Marcinem Rogacewiczem. Nic dziwnego, że w tej sytuacji Pela też nie próżnuje! Po nagłym porzuceniu przez Kaczorowską nie zamierza łkać w zaciszu domu. Ostatnio wyszedł na miasto i świetnie się bawił! I to nie sam!

Maciej Pela baluje po rozstaniu z Kaczorowską. Wiemy, kim jest jego wybranka

Maciej Pela pojawił się ostatnio na jednej z branżowych imprez. Zbędne okazały się kieliszki do wina, radził sobie bez nich, popijając alkohol "z gwinta". Tancerz miał tego wieczoru piękną towarzyszkę - Paulę znaną widzom z pierwszej edycji popularnego programu Netfliksa "Love Never Lies: Polska". Kobieta przypomniała o sobie w trzeciej edycji show, opowiadając, że doznała okropnego wypadku, podczas którego uszkodziła kręgosłup. Przez to życie miłosne spadło w jej życiu na dalszy plan.

Czułości Macieja Peli i pięknej blondynki

Maciek i Paula udali się do popularnej, otwartej całą noc restauracji. Tancerz nie mógł odkleić się od partnerki - lizał jej uszko i palce. A potem... nagle dopadło go zmęczenie i przysnął. Dziewczyna ocuciła go i już po chwili Pela był gotowy do dalszych harców! Gdy wychodzili z restauracji, tanecznym krokiem wziął ją na ręce, a po chwili odjechali taksówką do domu, w którym jeszcze do niedawna wiódł szczęśliwe życie z Agnieszką.

W jednym z ostatnich wywiadów Maciej Pela przyznał, że jest gotowy na nową miłość. - Jak najbardziej jestem otwarty na to, żeby świat mi przyniósł to, co oferuje - powiedział tajemniczo.

Pela ma nadzieję, że już niedługo oficjalnie zostanie singlem.

Ja naprawdę chcę to zamknąć. Chcę podpisać ugodę. Nie potrzebuję rozpraw i wyciągać dowodów na pewne sprawy

- powiedział mediom. - Czekam, aż każde pójdzie wreszcie w swoją stronę - dodał.

