Ostatnie miesiące były dla Agnieszki Kaczorowskiej czasem ogromnych zmian i emocjonalnych napięć. Po głośnym rozstaniu z Maciejem Pelą, które odbiło się szerokim echem w mediach, tancerka próbuje odzyskać równowagę i odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Mimo trudności i zawirowań nie zapomina o sobie – właśnie dlatego zdecydowała się na wyjazd do Hiszpanii.

Zobacz też: Szok, co Agnieszka Kaczorowska zrobiła podczas wielkiej ulewy! Odkryła prawdę dzięki deszczowi

Agnieszka Kaczorowska jak jaszczurka na kamieniu

Ibiza, wyspa kojarzona z muzyką, pięknymi plażami i błękitem Morza Śródziemnego, stała się tymczasowym azylem dla 32-letniej Kaczorowskiej. Agnieszka Kaczorowska tym razem pozwoliła sobie na swobodę. Na Instagramie zamieściła zdjęcia, na których pozuje w bikini – na jednym z nich widać, jak spontanicznie wskoczyła do wody, nie przejmując się pozą, a jedynie czerpiąc radość z chwili.

Zobacz też: Marcin Rogacewicz już po rozwodzie! To koniec jego małżeństwa, wyrok zapadł. Wystarczyła 1 rozprawa

Mimo że próba wejścia do morza nie należała do najbardziej zgrabnych, uśmiech nie schodził z jej twarzy. Na innym ujęciu Kaczorowska prezentuje się bardziej klasycznie – siedząc na kamieniu w eleganckim, czarnym kostiumie kąpielowym, posyła promienny uśmiech do obiektywu.

Podróż do Hiszpanii zbiegła się z innymi ważnymi wydarzeniami w życiu tancerki. Agnieszka niedawno ogłosiła, że zakupiła nowe mieszkanie – na razie w stanie surowym – w którym planuje stworzyć ciepły dom dla siebie i swoich córek. Choć jeszcze formalnie nie zakończyła małżeństwa, z Maciejem Pelą jakiś czas temu odbyli już pierwsze spotkanie mające na celu dojście do porozumienia. W życiu Agnieszki pojawiły się też plotki o nowej sympatii – coraz częściej widywana jest w towarzystwie aktora Marcina Rogacewicza, co budzi ciekawość mediów i fanów. Czy to z nim wybrała się na bajkowy urlop?

Zobacz też: Marcin Rogacewicz zaczyna nowy rozdział. Ten jeden gest Agnieszki Kaczorowskiej mówi wszystko!

Zobacz naszą galerię: Agnieszka Kaczorowska niczym jaszczurka wygrzewa się na kamieniu. Te zdjęcia trzeba zobaczyć!

Sonda Lubisz Agnieszkę Kaczorowską? TAK NIE