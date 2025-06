Szok, co Agnieszka Kaczorowska zrobiła podczas wielkiej ulewy! Odkryła prawdę dzięki deszczowi

Agnieszka Kaczorowska nie zwalnia tempa, łącząc karierę sceniczną z aktywną obecnością w mediach społecznościowych. Tym razem postanowiła podzielić się niezwykle osobistym wspomnieniem z planu programu "Królowa przetrwania". Jej publikacja wywołała ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Dobrze, że zamieściła to nagranie?

Zobacz też: Marcin Rogacewicz zaczyna nowy rozdział. Ten jeden gest Agnieszki Kaczorowskiej mówi wszystko!

W opublikowanym materiale Agnieszka Kaczorowska pokazała siebie w dość nietypowej odsłonie – zamiast stylizacji czy ujęć z ukochaną rodzinką, zaprezentowała dość dziwny nawet jak na siebie kadr: ona, strój kąpielowy i deszcz padający na dziką tajlandzką przyrodę. Tancerka wspomina, że podczas jednej z ulew w dżungli postanowiła nie chować się pod namiotem, jak pozostałe uczestniczki programu, tylko pozwolić sobie na chwilę swobody.

Kaczorowska przyznała, że udział w programie był dla niej ważnym etapem wewnętrznej przemiany. W odosobnieniu, bez wygód i zgiełku wielkiego miasta, zyskała nową perspektywę na życie. Wyjawiła też, że do tej pory nie obejrzała wszystkich odcinków reality show, ale pewne momenty – jak ten deszczowy rytuał – na zawsze pozostaną z nią jako silne przeżycia. Dzięki deszczowi odkryła prawdę w sercu.

Do dziś dzień nie obejrzałam tego programu w całości, więc nie wiem, czy w emisji był moment, kiedy spadła wielka ulewa, dziewczyny pochowały się do namiotów, a ja bardzo poczułam, że chcę się w tym deszczu wykąpać. Założyłam kostium i spacerowałam, położyłam się na trawie... i pamiętam, ile miałam w tym dziecięcej radości, ile oczyszczenia! To był dla mnie czas pięknej przemiany i odkrywania prawdy w sercu - napisała w sieci Agnieszka.