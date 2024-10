Krytykowała "modę na brzydotę", chwaliła się idealnym życiem. Agnieszka Kaczorowska rozstała się z mężem?

Kaczorowska POTWIERDZIŁA rozstanie? "Niczego i nikogo nie potrzebuję". Zobaczcie, co mówiła!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela: Związek idealny?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zaręczyli się w kwietniu 2018 roku po kilku miesiącach znajomości. We wrześniu tego samego roku wzięli cichy ślub w gronie najbliższych. Ceremonia odbyła się w malowniczej Toskanii. Chociaż ślub odbył się w tajemnicy przed mediami, to po powrocie do kraju Agnieszka zaczęła dzielić się zdjęciami oraz filmikami z uroczystości.

Gwiazda "Klanu" bardzo aktywnie działa w sieci. Na Instagramie obserwuje ją 422 tysięcy osób. Kaczorowska bardzo chętnie dzieliła się swoim życiem z obserwującymi. Z czasem na świecie pojawiły się córki pary, które również pojawiają się na Instagramie tancerki.

Szczęśliwi małżonkowie przez długi czas kreowali w mediach społecznościowych swój związek jako "idealny". Byli wiecznie uśmiechnięci, szczęśliwi i pełni miłości. Niemal każdy publikowany przez nich post był dopracowany również pod względem estetycznym. Trzy lata temu Agnieszka Kaczorowska zamieściła pamiętny wpis, w którym podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat "mody na brzydotę oraz bycie zwyczajną". Gwiazda nazwała się estetyką i zapewniła, że zamierza walczyć z brzydotą oraz twierdzeniem, że "bycie pięknym i wyjątkowym nie jest w modzie".

Lubię piękno kryjące się pod wieloma aspektami. O pięknie można byłoby rozmawiać długo, bo to pojęcie względne... Natomiast obserwuję obecnie modę na brzydotę. Trochę wydaje mi się, że wynika z chęci przeciwstawieniu się instagramowemu pięknu, które narzuciło pewne standardy, a z drugiej ze zbyt skrajnego pojmowania takich haseł jak #bodypositive - rozmyślała Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska: Moda na brzydotę i rozstanie

W dalszej części wpisu zastanawiała się po co pisać o swoich wadach i niedoskonałościach. Wydaje się, że aktorka chciała promować skupianie się na zaletach wyglądu. Wpis wywołał prawdziwą burzę w sieci oraz mediach. Gwiazdy, trenerzy personalni i zwykli interanuci byli oburzeni. Komentujący zauważali, że jej słowa skrzywdziły wiele osób, które inaczej postrzegają piękno i nie żyją w wyidealizowanym świecie. Po fali krytycznych komentarzy Kaczorowska przeprosiła za swoje słowa.

Teraz znowu jest głośno o celebrytce. Wszystko za sprawą domniemanego rozstania. Portal "Pudelek" ustalił, że Kaczorowska i Pela już nie są razem. Związek podobno się zakończył, zapadła decyzja o rozstaniu. W mediach społecznościowych Kaczorowska i Pela uchodzili za parę idealną. Ale od kilku tygodni na próżno było szukać ich wspólnych zdjęć. Zwróciliśmy się do Agnieszki Kaczorowskiej z prośbą o komentarz.

Przepraszam, ja nie mam czasu teraz rozmawiać. Do widzenia - rzuciła w pośpiechu i zakończyła rozmowę.

