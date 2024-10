Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela ślub wzięli we wrześniu 2018 roku, niecały rok po tym, jak się poznali. Doczekali się dwóch córeczek - Emilii oraz Gabrieli. Niedawno dziennikarze portalu pudelek.pl zamieścili informacje o rozstaniu tej pięknej pary. Gwiazda "Klanu" nie złożyła jednak oficjalnego oświadczenia, w którym dementuje lub potwierdza plotki. Sprawdźcie, co o swojej relacji opowiedziała nam niedawno, bo pierwszego października.

Zobacz też: Szok! Kaczorowska i Pela już nie są razem?! "Idealny" związek miał się zakończyć. "Rozstanie"

Agnieszka Kaczorowska obecna była na show-biznesowym wydarzeniu, na którym pozowała na ściance i udzielała wywiadów. W rozmowie z nami opowiedziała o tym, jak radzi sobie w trudnych momentach życia. Zapytaliśmy, kto jej pomaga. Gwiazda dużo mówiła o wsparciu ze strony mamy. "Super Expressem" skomentował, że: "na początku była mama, a teraz gdzieś tam jest mąż, nawet nie gdzieś tam, tylko obok". Nie uwierzycie, co nam na to odpowiedziała.

Tak, to prawda. Jestem teraz w takim momencie życia, że wiem dobrze, że super mieć dobrych mądrych bliskich kochających ludzi dookoła siebie. W ogóle, bo to może być partner, partnerka, mąż, żona, mama dalej, pomimo tego, że jesteśmy dorośli czy przyjaciółka. Musimy pamiętać, że wszystko, co najlepsze możemy też dać sami sobie i może być wokół nas mnóstwo wspaniałych, kochających, wspierających ludzi i będą nam dawać to, co najlepsze, ale jeżeli my sobie tego nie damy, to się to będzie odbijało, jak grochem o ścianę. Po pierwsze przyjmować to co dostajemy od ludzi, a po drugie samemu generować taką miłość do siebie, dbałość o siebie. W rezultacie myślę... bardzo lubię to poczucie niczego i nikogo nie potrzebuję, a z drugiej strony jeśli otrzymuję miłość i tak dalej to chcę to brać i się tym dzielić. Nie uzależniam się od tych czynników zewnętrznych, jednocześnie jeśli są to tym lepiej, więc to jest jakaś synergia - wyjawiła "Super Expressowi" Agnieszka Kaczorowska.