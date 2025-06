Agnieszka Kaczorowska wypoczywa na wakacjach - pływa, opala się, zwiedza piękną Ibizę. Na urlopie nie jest sama, ale póki co nie zdradziła, kto robi jej te wszystkie piękne zdjęcia i nagrania, które gwiazda "Klanu" publikuje na swoim profilu na Instagramie. W Dniu Ojca Agnieszka bawiła się pod palmami, a Maciej Pela, nadal jeszcze mąż aktorki, opiekował się ich dwiema córkami.

Świetnie się złożyło, bo Pela miał okazję celebrować z dziewczynkami to ważne dla rodziców święto. Tego dnia zdecydował się na dodanie wpisu dotyczącego bycia tatą. Wspomniał o "wracaniu". Wbił szpilę swojej eks?

Maciej Pela o ojcostwie. "Zawsze będę wracać. Chcę wracać, nieważne gdzie jestem i co robię"

Pomiędzy Kaczorowską a Pelą od dawna nie było dobrze, w końcu para zdecydowała się na rozwód, ale do ostatecznego kroku wciąż nie doszło. A to Kaczorowska miała być zbyt zajęta, a to małżonkowie postanowili jeszcze przed pójściem do sądu porozumieć się w najważniejszych kwestiach... Efekt jest taki, że oficjalnie wciąż są razem, choć się rozeszli.

Dla obojga najważniejsze są dzieci. I Kaczorowska, i Pela podkreślają, że dla maluchów zrobią wszystko. W Dniu Ojca Pela napisał w sieci:

Dzień taty. Pobudka o 5:50, bo trzeba już świętować, muesli ze śmietanką 36 proc., wspinaczka, książki, spacer na bulwarach wiślanych, lody i picka na koniec dnia. Wyjątkowy dzień, inny niż wszystkie.

I dodał:

Czy tak wyobrażałem sobie moje ojcostwo? Nie. Miałem na to inny plan. Ale plany trzeba modyfikować, dostosowywać do życiowej sytuacji. Za każdym razem, kiedy nie ma mnie przy nich, i czuję, że nie tak miało być, to myślę o tym, że przecież wrócę. Zawsze będę wracać. Chcę wracać, nieważne gdzie jestem i co robię. I mimo że teraz jest "tylko" 50 proc., to czuję, jestem na stówę bardziej niż kiedykolwiek.

Słowa o "wracaniu" wydają się kluczowe. Dopiero co Kaczorowska dała bowiem znać, że na wakacjach jest cudnie. Tak cudownie, że "nie wraca". To był żart, ale nawiązanie Peli wygląda na zamierzone.

Jak sądzicie?

