Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez 4 godziny usiłowali się dogadać przed pójściem do sądu! Nie byli sami. Co z rozwodem?

Izabella Krzan rozgrzała parkiet w "You Can Dance"! Nie można było oderwać od niej oczu, a na koniec polały się łzy

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli dla wielu było szokiem. Przecież ta dwójka uchodziła za jedną z najmocniejszych par show-biznesu. Aktorka pracowała zawodowo, jej mąż skupiał się na opiece nad córkami i prowadzeniu domu, a dodatkowo wspólnie rozwijali swoje biznesy. Na Instagramie pokazywali urocze rodzinne zdjęcia, nagrania z gorących tańców we dwoje i fotki z wyjazdów. Co poszło nie tak?

Gdy gruchnęła wieść o rozstaniu, każde z małżonków miało swoją wersję. Fakt faktem - do rozwodu wciąż nie doszło, chociaż aktorka i tancerz już dawno poszli w swoje strony. Wciąż łączą je córki i to dla nich Kaczorowska i Pela usiłują porozumieć się, zanim pójdą do sądu, by rozprawiać o prywatnych sprawach i otrzymać rozwód.

Kaczorowska i Pela znów dążą do ugody. To kolejna próba

Małżonkowie próbowali ustalić szczegóły rozstania w styczniu, wtedy jednak trwały przygotowania do "Tańca z Gwiazdami" i Kaczorowska nie miała wiele czasu na życie prywatne, nawet na tak palące kwestie. Para przesunęła więc spotkanie z prawnikami na kwiecień. Jak donosi Pudelek, rozmowy między ekspartnerami i ich prawnikami zajęły aż 4 godziny.

Ja niezmiennie chciałbym zakończyć to małżeństwo ugodą. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, szkoda mi życia na ciąganie się po sądach. Mam nadzieję, że umówione spotkanie ugodowe dojdzie do skutku i zamkniemy sprawę - przekazał Pela Pudelkowi.

Jeśli Kaczorowska i Pela samodzielnie podzielą majątek i zaplanują sposób opieki nad dziećmi, ich rozwód może być jedynie formalnością, która zostanie załatwiona szybko i bezboleśnie. Podobno dawnym zakochanym udało się wypracować zadowalające warunki ugody. Być może już niebawem okaże się, że ta dwójka wreszcie jest po rozwodzie!

Rozwód potrzebny na już!

Obojgu na tym zależy, bo i aktorka, i tancerz układają sobie na nowo życie prywatne. Pela został niedawno "przyłapany" na randkowaniu z uczestniczką show "Love Never Lies", miał się też spotykać z uczestniczką "The Voice of Poland".

Z kolei jego żona była widywana w towarzystwie Marcina Rogacewicza, a wcześniej plotkowano o jej innych romansach. Rozwód zdecydowanie jest tej parze potrzebny.

