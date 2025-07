Agnieszka Kaczorowska dostała OBŁĘDNY pierścionek! Teraz mówi o ślubie. "Prawdziwa miłość"

Urodziny to dla wielu moment refleksji — nie inaczej jest w przypadku Agnieszki Kaczorowskiej. Aktorka i tancerka, znana widzom przede wszystkim z „Klanu” oraz jako mistrzyni parkietu w „Tańcu z gwiazdami”, 16 lipca 2025 roku skończyła 33 lata. Z tej okazji w rozmowie z „Faktem” opowiedziała o tym, co przyniósł jej ostatni rok i jak zmieniło się jej podejście do życia. — To był rok pełen lekcji życiowych — przyznała Kaczorowska, zapytana o to, jakie refleksje towarzyszą jej z okazji urodzin. Jak zaznaczyła, wiele nauczyła się o ludziach, relacjach i samej sobie. Zwróciła uwagę na wartość milczenia oraz znaczenie jakości w kontaktach międzyludzkich. — Lepiej mieć mniej ludzi wokół siebie, ale życzliwych i prawdziwych — podkreśliła.

Jej słowa nie pozostawiają złudzeń: minione miesiące nie należały do najłatwiejszych. Kaczorowska nie mówi wprost o żadnym rozstaniu, jednak w kontekście ostatnich medialnych doniesień o kryzysie w jej małżeństwie, jej wypowiedzi można odczytać jako delikatne potwierdzenie trudności na tym polu. W rozmowie pojawiło się także pytanie o przyszłość i możliwość ponownego zamążpójścia. Aktorka jasno określiła swój aktualny stan ducha: — Jestem w takim momencie życia, że skupiam się na tym, co jest tu i teraz — stwierdziła bez wahania. Jak dodała, nauczyła się, że planowanie dalekiej przyszłości nie ma większego sensu. — Życie nauczyło mnie, że myślenie, co będzie za 10 lat, nie jest nic warte - stwierdziła.

Czytaj także: Marcin Rogacewicz w "Tańcu z Gwiazdami"! Ujawniono szczegóły. Oto jego partnerka

Jednocześnie Kaczorowska nie wykluczyła, że jeszcze kiedyś stanie na ślubnym kobiercu. Obecnie marzy jedynie o codziennym spokoju i równowadze. Uważa, że „prawdziwa miłość jest wolna i bezwarunkowa”, a szczęście można odnaleźć w różnych relacjach — z dziećmi, z życiem, a także ze sobą samą. Szczegóły poniżej.

Agnieszka Kaczorowska przestanie relacjonować swoje życie prywatne? Chce większego spokoju

Agnieszka Kaczorowska wyznała również, że w ostatnim czasie wycofała się nieco z dzielenia się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. — To jest właśnie jedna z lekcji: jak to życie prywatne, im mniej go pokazuję, tym lepsze, a ja czuję się spokojniejsza — przyznała. Dodała, że jej córki również pojawiają się znacznie rzadziej na jej Instagramie i zamierza nadal chronić ich prywatność.

Pomimo tej ostrożności, Kaczorowska nie unika mediów. Już wkrótce zobaczymy ją ponownie na antenie w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”. Aktorka jest świadoma medialnego zainteresowania, jakie niesie udział w takim formacie, ale – jak mówi – „zamierza robić swoje”. Jej celem jest taniec i dawanie radości ludziom, a nie rozliczanie się z życia prywatnego na oczach całej Polski - tak przynajmniej twierdzi, choć w przeszłości tego typu stwierdzenia padały z jej ust, zaś rzeczywistość okazywała się inna.

Zresztą w dniu swoich urodzin Agnieszka Kaczorowska także postanowiła trochę podkręcić wokół siebie atmosferę. Wrzuciła zdjęcie swojej dłoni z obłędnym pierścionkiem na palcu. Oświadczyła, że "dostała pierścionek", ale po chwili - po trzech kropkach - dodała, że to prezent od jej "małych cudów" (tj. dzieci), a nie mężczyzny. Cóż... Najlepsze życzenia!

Zobacz galerię zdjęć: Agnieszka Kaczorowska ma dziś urodziny. Tak wyglądała jej droga na szczyt!

i Autor: Instagram; Agnieszka Kaczorowska/ Archiwum prywatne

Sonda Czy Agnieszka Kaczorowska wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami" z Marcinem Rogacewiczem? Tak Nie