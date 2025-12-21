Mirosław Baka elegancki i zarobiony. Musi stołować się w Żabce! Kto by pomyślał?

Mirosław Baka to aktor, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. W branży filmowej działa od dekad, grywa w hitach, ale na salonach pojawia się nieczęsto. Bywa jednak, że akurat zauważą go paparazzi!

Ostatnio tak właśnie się stało. Na zdjęciach wykonanych przez reporterów prezentował się doskonale! Jesienną porą "na mieście" wyglądał jak prawdziwy dżentelmen. Był elegancko ubrany, ale wciąż zajęty telefonem, w który zaglądał niemal w każdej chwili. A to nie mogło być zdrowe! Apelujemy do aktora, by nie zapominał o dbaniu o siebie - na przejściu lepiej się rozglądać, a posiłki jeść przyzwoite i w spokoju, a nie jedynie kanapki w biegu...

"Przyłapany" przez paparazzich

Tego dnia, gdy gwiazdora "przyłapali" paparazzi, Baka biegał po ulicach stolicy odziany w elegancki szary płaszcz i ciemne spodnie. Pogoda dopisywała, więc nie musiał otulać się zbyt ciasno. Zresztą bieganie po mieście i załatwianie sprawunków dobrze rozgrzewa.

Aktor co i rusz zaglądał w telefon, z którym się nie rozstawał ani na moment. W końcu głodny zawędrował do popularnego sklepu znanej sieciówki, by coś zjeść. Niestety, zabrakło mu czasu na konkretne, ciepłe danie. Skusił się jedynie na przekąskę, która akurat była w promocji - za okrągłe 10 zł. Tani, szybki posiłek musiał mu wystarczyć.

Na przyszłość polecamy jednak zaleźć czas na spokojne skonsumowanie ciepłego dania gdzieś w dobrej restauracji. Dla zdrowia!

