Mirosław Baka nie wytrzymał! Ostre słowa o Kościele! "Skreśliłem Kościół katolicki"

Gwiazdy lubią wypowiadać się na prywatne tematy, a do takich bez wątpienia można zaliczyć kwestię wiary, wciąż przez niektórych uznawaną za temat tabu. Ostatnio coraz więcej gwiazd polskiego show-biznesu otwarcie mówi o swoim podejściu to Kościoła katolickiego. Niedawno dołączył do nich ceniony polski aktor Mirosław Baka, który choć wywodzi się z rodziny katolickiej, to jak sam mówi skreślił Kościół katolicki i Boga znajduje gdzie indziej! Poznajcie szczegóły!

Mirosław Baka ostro o Kościele katolickim! "Skreśliłem Kościół katolicki"

W ostatnim wywiadzie z portalem "NaTemat" aktor otworzył się na temat swojego podejścia do kościoła. Wyznał, że odciął się od Kościoła katolickiego. Wszystko przez to, że księża z ambon uprawiają także politykę, a politycy traktują tę instytucję jak swój komitet wyborczy.

- Od kilku lat polityka włazi, gdzie tylko może, weszła z dużym impetem do Kościoła - tyle, że Kościół chętnie ją przyhołubił, to znaczy w takiej postaci, jaką proponuje polski katolicyzm (...). To jest rzecz bez precedensu, rzecz okropna, żeby nie powiedzieć ohydna. Politycy rządzący traktują Kościół jak swój komitet wyborczy - stwierdził w rozmowie z portalem Baka.

Jak sam mówi, skreślił już Kościół katolicki, a Boga znajduje w lesie, w domu lub ogrodzie.

- Skreśliłem Kościół katolicki i znajduję Boga w lesie, w domu, w ogrodzie. Wszędzie, ale na pewno nie w miejscach, w których wcześniej znajdowałem - dodał Mirosław Baka w rozmowie z NaTemat.

