Kaczorowska i Rogacewicz razem na wakacjach!? Widziano ich w luksusowym hotelu

Od wielu tygodni huczy o ich życiowych zakrętach: ona po głośnym rozstaniu z mężem, on – po medialnym rozwodzie. Teraz Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz znów trafili na języki. Tym razem jednak z powodu wspólnych wakacji w luksusowym hotelu na malowniczej Ibizie!

Wspólny urlop Kaczorowskiej i Rogacewicza? Informatorzy relacjonują z tropików

Już wiosną w środowisku szeptano, że Kaczorowską i Rogacewicza łączy coś więcej niż zawodowe spotkania czy przyjaźń. Choć żadne z nich nie potwierdzało tych doniesień, a ich profile w mediach społecznościowych milczały na temat ewentualnych związków, fotoreporterom udało się ich kilka razy przyłapać razem. Teraz redakcja Pudelka dotarła do zaskakujących informacji. Jak już informowaliśmy, Agnieszka Kaczorowska odpoczywa bez dzieci pod palmami. Okazuje się, że nie jest tam sama. Para miała udać się na wspólne wakacje i zatrzymać się w jednym z bardziej ekskluzywnych hoteli na wyspie.

Agnieszka i Marcin spędzają razem czas w jednym z lepszych i nowszych hoteli na wyspie. Niespecjalnie zależy im na tym, by kryć się tam ze swoim uczuciem

– zdradza anonimowy informator serwisu.

Rozstania, które rozgrzały media

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela tworzyli jedno z bardziej medialnych tanecznych małżeństw, rozstali się po siedmiu latach związku. Choć przez lata uchodzili za parę idealną, od dłuższego czasu pojawiały się plotki o kryzysie. Wspólne projekty – m.in. taneczna szkoła – stopniowo zaczęły znikać z radarów. W końcu rozstania nie dało się dłużej ukrywać.

Zobacz także: Przyłapali Pelę na czułościach z celebrytką. Wymownie skomentowała jego zachowanie

Z kolei Marcin Rogacewicz, znany m.in. z serialu „Na dobre i na złe”, rozstał się z żoną po ponad dekadzie związku. Para wychowywała razem czworo dzieci, a aktor rzadko mówił publicznie o życiu prywatnym. Zaś rozwód, choć nie wprost, ogłosił w mediach społecznościowych. Media już wtedy spekulowały, że na decyzję mogły wpłynąć relacja z tancerką.

Zobacz też: Marcin Rogacewicz dopiero się rozwiódł, a teraz to! Jego była żona jest już zakochana?!

Czy jednak była to „miłość od pierwszego tańca”, czy raczej coś, co dojrzewało po burzliwych rozstaniach – tego nikt oficjalnie nie potwierdził. Na razie ani Kaczorowska, ani Rogacewicz nie zabrali głosu, a ich milczenie tylko podsyca medialne zainteresowanie. Ciekawe czy po powrocie do Polski zdecydują się oficjalnie potwierdzić swój związek.

Galeria: Marcin Rogacewicz zaczyna nowy rozdział. Agnieszka Kaczorowska reaguje

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez 4 godziny usiłowali się dogadać przed pójściem do sądu! SE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.