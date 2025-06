Rozwody rzadko są proste - szczególnie gdy w grę wchodzi wspólny majątek i dzieci. Maciej Pela oraz Agnieszka Kaczorowska, niegdyś uchodzący za jedną z najbardziej zgodnych par show-biznesu, od miesięcy żyje już osobno. Chociaż oficjalne postępowanie rozwodowe wciąż trwa, oboje próbują układać swoje życie na nowo. Kaczorowska niedawno kupiła nowe gniazdko, a Pela - choć skupia się na wychowaniu córek i pracy nadal zmaga się z pozostałościami po dawnym życiu. Jednym z takich śladów jest dom, który kiedyś był ich wspólnym azylem.

Maciej Pela chce sprzedać dom, w którym mieszkał z Kaczorowską

W niedzielnym Q&A na Instagramie Maciej Pela odpowiedział na pytania internautów, którzy coraz śmielej zaglądają za kulisy jego prywatności. Wśród nich pojawiło się jedno, które wywołało spore poruszenie: "Czy chcesz sprzedać dom, aby zamknąć pewny rozdział w życiu?".

Odpowiedź Macieja była jednoznaczna: "Tak, dom zapewne będzie sprzedany. Ale wygląda na to, że droga do tego będzie bardzo długa".

Tym samym dał do zrozumienia, że sprawy majątkowe nie zostały jeszcze w pełni uporządkowane. Sprzedaż nieruchomości, która przez lata była miejscem ich wspólnego życia, z pewnością nie należy do łatwych decyzji – zarówno od strony formalnej, jak i tej emocjonalnej.

W ostatnich tygodniach Pela udzielił także wywiadu w podcaście Żurnalisty, gdzie otwarcie mówił o rozpadzie relacji, poruszając trudne wątki: od różnic światopoglądowych, przez brak wsparcia emocjonalnego, aż po zdrady. Tancerz coraz częściej decyduje się na szczere wypowiedzi, które pokazują, że kulisy związku z popularną aktorką miały także swoją ciemną stronę.

Tymczasem Agnieszka Kaczorowska, znana z roli Bożenki w serialu "Klan", zdaje się iść swoją ścieżką. Według doniesień aktorka niedawno kupiła nowe gniazdko, które teraz będzie wykańczać. Nie wiadomo, czy i kiedy oboje dojdą do porozumienia w kwestiach majątkowych, ale wszystko wskazuje na to, że do zamknięcia tego rozdziału jeszcze daleka droga.

