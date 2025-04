Maja Komorowska to legenda polskiego teatru i kina. Jej kreacje zapisały się na stałe w historii sztuki, a sama aktorka przez dekady cieszy się ogromnym szacunkiem nie tylko środowiska artystycznego, ale i wielu widzów. Nikt nie spodziewał się, że doświadczyła w swoim życiu traumatycznej sytuacji, jaką była napaść w windzie. Incydent zmienił jej myślenie o przemijającym czasie. Jej najnowszy wywiad skłania do refleksji.

Zobacz też: Maja Komorowska w świetnej formie. Gwiazda odebrała nagrodę

Maja Komorowska odwiedziła niedawno program Mariusza Szczygła - "Rozmowy (nie)wygodne". 87-letnia gwiazda opowiedziała w nim dramatyczną historię. W rozmowie z dziennikarzem postanowiła wrócić pamięcią do dnia, kiedy napadnięto ją w windzie. Był to przełomowy moment w jej życiu. Dramatyczne doświadczenia określiła mianem "życia po życiu".

Gwiazda kina dodała również, że po tragicznym zajściu zaczęła zupełnie inaczej podchodzić do życia. Dla wielu osób doświadczenia graniczne bywają momentem przełomowym - takim, które zmieniają sposób patrzenia na siebie, ludzi i świat. Tak właśnie było w przypadku Mai Komorowskiej. Legendarna aktorka po ataku, do którego doszło w windzie, przeszła wewnętrzną przemianę. Artystka nie ukrywa, że chwile bezsilności i strachu stały się dla niej początkiem głębokich refleksji.

Wtedy całe życie stanęło mi przed oczami, ale głównie nie to, co zrobiłam dobrego, ale to, co było niedobre - przyznała wielka gwiazda.