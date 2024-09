Tak wyglądał pogrzeb Reny Rolskiej. Wśród żałobników wielka gwiazda kina PRL

Kinga Rusin porzuciła karierę i ruszyła w świat. Nie wróci już do telewizji?

Ostatnia droga Reny Rolskiej. Poleciały łzy

Rena Rolska przeszła do historii polskiego kina i polskiej piosenki. Takie niezapomniane przeboje jak "Złoty pierścionek", "Gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy" czy "Piosenka prawdę ci powie" zna każdy Polak. Jeśli nie bezpośrednio z płyt, to babcia je nuciła. Śmierć gwiazdy, do której doszło 27 sierpnia, wielu publicystów opisało jako "koniec pewnej ery w historii muzyki rozrywkowej". Jak wyglądała ostatnia droga Reny Rolskiej?

Klasa, styl, elegancja to Rena Rolska

Uroczystość pożegnalna Reny Rolskiej zaczęła się w czwartek 5 września o godz. 13:00 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie. Renę Rolską żegnała rodzina, przyjaciele i wierna publiczność. Wśród żałobników pojawił się m.in. prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster, który jako pierwszy informował o śmierci Reny Rolskiej.

Choć pani Rena Rolska miała 92 lata, to i tak każda śmierć jest przedwczesna. Była wielką damą polskiej piosenki. Miała piękny głos i nienaganną dykcję. Klasa, styl, elegancja to Rena Rolska. Gdy śpiewała, można było zrozumieć każdą sylabę, każde słowo. Dzięki niej nasza doczesność była piękniejsza i radośniejsza - powiedział ksiądz podczas mszy świętej dla Reny Rolskiej.

Odprowadzenie trumny Reny Rolskiej odbyło się o godz. 15 w wyjątkowym dla artystki i Polaków miejscu. Zdradził to Związek Artystów Polskich na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Pogrzeb Reny Rolskiej odbędzie się 5 września (czwartek) 2024 roku. O godzinie 13:00 rozpocznie się msza święta w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. A o godzinie 15:00 nastąpi odprowadzenie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - podał Związek Artystów Scen Polskich na Facebooku.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach leży wiele polskich gwiazd. Można powiedzieć, że artystka spocznie w idealnym dla siebie miejscu. Wśród żałobników na pogrzebie Reny Rolskiej widziana była wielka polska aktorka Maja Komorowska.

Rena Rolska - życie i kariera

Rena Rolska urodziła się 19 stycznia 1932 w Warszawie. I właśnie ze stolicą artystka związała swoje życie, a po części także twórczość. Rolska zadebiutowała w 1955 roku, podczas koncertu audycji radiowej "Zgaduj zgadula" w Hali Gwardii w Warszawie jako solistka Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia. W latach 1956–1960 aktorka występowała w kabarecie architektów Pineska. W 1961 roku "Piosenka prawdę Ci powie" w jej wykonaniu otrzymała I nagrodę w konkursie na polską piosenkę. Ten sam utwór śpiewała również podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Sopot 1961, gdzie otrzymała wyróżnienie. Podczas I Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (1963) została także wyróżniona w kategorii wykonawców. Od tej chwili występowała wiele razy na festiwalach w Opolu.