Pogrzeb Reny Rolskiej. Najbardziej tajemnicza ikona PRL spocznie w niezwykłym miejscu

Rena Rolska nie żyje - tę smutną informację podał Związek Artystów Scen Polskich. Słynna piosenkarka i ikona PRL miała 92 lata. Wiele osób jednak nie miało pojęcia o ostatnich latach życia artystki. Dla znacznej części fanów muzyki PRL Rena Rolska był najbardziej tajemniczą artystką tego okresu. Zmarła, zapomina przez miłośników jej piosenek, bo swoją wspaniałą karierę estradową zakończyła w 1981 roku, w wieku zaledwie 49 lat. Od tamtej pory nie było o niej głośno. Dla porównania jej równolatka Sława Przybylska do dziś występuje na scenie i daje niesamowite koncerty. W komunikacie ZASP wymieniono część przebojów wylansowanych przez Renę Rolską. - Z żalem żegnamy Renę Rolską, wykonawczynię wielu popularnych przebojów, wyśpiewanych i nagradzanych na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie (wśród nich "Złoty pierścionek", "Gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy", "Jak to dziewczyna", czy "Nie oczekuję dziś nikogo" – piosenka, którą wygrała konkurs w Polskim Radiu), odtwórczynię postaci niesfornej uczennicy wywoływanej do tablicy w słynnej audycji radiowej "Podwieczorek przy mikrofonie", zasłużoną członkinię Związku Artystów Scen Polskich, z którym związała się ponad sześć dekad temu - czytaliśmy na Facebooku. Teraz ZASP podał informację o pogrzebie zmarłej ikony PRL.

Pogrzeb Reny Rolskiej. Cmentarz, msza, termin

Pogrzeb Reny Rolskiej odbędzie się w w najbliższy czwartek, 5 września. Wielka artystka czasów PRL spocznie w niezwykłym miejscu, obok wielu innych wielkich polskich gwiazd. Chodzi o Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach. Dwie godziny przed rozpoczęciem ceremonii na nekropolii odbędzie się żałobna msza święta. - Pogrzeb Reny Rolskiej odbędzie się 5 września (czwartek) 2024 roku. O godzinie 13:00 rozpocznie się msza święta w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. A o godzinie 15:00 nastąpi odprowadzenie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - przekazał Związek Artystów Scen Polskich we wpisie na portalu Facebook.