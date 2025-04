Sąsiedzi: "obraz jak z piekła"

Potworny los zwierząt w Idzbarku. "To była umieralnia". Gospodarz usłyszał zarzuty!

Głodne, spragnione, brudne i zaniedbane - takie były zwierzęta w gospodarstwie 33-letniego Pawła M. Gospodarz z Idzbarka (woj. warmińsko-mazurskie) usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, a sąsiedzi, opisując to, co działo się ze zwierzętami, nie kryją oburzenia.