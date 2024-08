Kinga Zawodnik mocno schudła. To naprawdę ta sama osoba? Zdradziła, co stało się z jej ciałem

Filip Chajzer nie przestaje szokować. Wykorzystał księdza do promocji kebaba... Fajnie się bawi?

Kinga Zawodnik pokazała się ostatnio na "Wieczorze Dobrych Mocy". Na jej instagramowym profilu nie zabrakło zdjęcia z wydarzenia, a Monika Mazur na swoim koncie napisała: "W piątek podczas 'Wieczoru Dobrych Mocy' (...) mieliśmy ogromny zaszczyt i przyjemność przekazać na licytację zaproszenie na plan 'Na sygnale'. Wylicytowała je Kinga Zawodnik i to właśnie z nią niebawem spotkamy się w Leśnej Górze. (...) dziękujemy bardzo, że mogliśmy uczestniczyć w tym pięknym wieczorze zorganizowanym w tak szczytnym celu. To była prawdziwa uczta dla serc, uszu i oczu. Dzięki tej niezwykłej inicjatywie prawie 40 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych jeszcze w tym roku pojedzie na terapeutyczny rejs po Mazurach".

Okazja do celebrowania była szczytna, ale nie sposób nie wspomnieć o bardziej przyziemnej kwestii - jak nowy wizerunek Kingi Zawodnik.

Kinga Zawodnik wygląda jak milion dolarów

Zawodnik pozowała do fotek na tle różowej ścianki i szeroko się uśmiechała. Ze swoją urodą i blond włosami przypominała... Barbie. Prowadząca takich programów jak "Dieta czy cud?", "Pierwszy raz Kingi" czy "Gadżet Show" wyglądała pięknie.

Granatowa sukienka w białe groszki była doskonałym wyborem. Zawodnik postawiła też na prostą fryzurę i świetlisty makijaż. Promieniała!

Kinga Zawodnik przeszła metamorfozę. Schudła ponad 50 kg

Gwiazda telewizji i sieci (na Instagramie zgromadziła około 130 tys. obserwujących) ma za sobą spektakularną przemianę. Gdy jej nazwisko zaczęło być rozpoznawalne, a widzowie coraz lepiej kojarzyli jej twarz, Zawodnik była o ponad 50 kg cięższa (ważyła 149 kg, a w maju tego roku już tylko 97). W programach lifestyle'owych testowała "niezawodne" sposoby na zrzucenie kilogramów, a te wcale nie spadały. Ale Kinga naprawdę chciała całkowicie odmienić swoje życie. Zdecydowała się więc na operację bariatryczną. Ten sposób okazał się trudny, ale zadziałał.

Zawodnik na swoim profilu pokazywała i nadal pokazuje zdjęcia oraz nagrania wykonane tuż po operacji, nie ukrywała swoich problemów zdrowotnych. Jednocześnie przybliżała internautom trudny temat odchudzania i życia po tym, jak poszło się pod nóż. Teraz, rok po operacji, do której doszło 26 lipca 2023 r., wygląda i czuje się świetnie.

Kinga Zawodnik nie ukrywa niczego. Pokazała, jak zmieniło się jej ciało

Prezenterka w rocznicę operacji nagrała serię krótkich filmików, które są dostępne na jej instagramowym koncie. Omówiła i pokazała w nich dokładnie, jak przez 365 dni odmieniło się jej ciało. Ostrzegła, że nie są to wideo dla osób wrażliwych. - Na wyjścia zakładam majtki z wyższym stanem. One bardzo ładnie wszystko zbijają i skóra nie lata jak galareta. Mam nadmiar skóry, nie będę ukrywać, że nie mam. Jeśli chodzi o biust, to też mi poleciał, około 80 proc. straciłam - zdradziła.

Dodała, że problemem są ramiona, na których skóra mocno zwisa. Podobnie jest z wewnętrzną stroną ud. - Akceptuję to. Jestem bardzo dumna z decyzji o operacji. Czuję się kobieco, bardzo dobrze - oznajmiła z radością. Kindze poprawiła się kondycja, ma też dużo lepsze wyniki badań. - Czuję się rewelacyjnie! - podsumowała.

Kinga Zawodnik na ściance po zrzuceniu 50 kg! Drastyczna metamorfoza!