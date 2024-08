Irena Karel była słoneczkiem PRL-u i polską Bardotką. Nagle słuch o niej zaginął. Co się z nią dzieje?

Na instagramowym profilu Kasi Cichopek pojawiły się fotki z wakacji. Aktorka ładuje baterie, zanim zacznie nową pracę. Gwiazda "M jak miłość", która do niedawna była twarzą TVP również jako prowadząca "Pytanie na śniadanie", już niebawem będzie ciężko pracować w Polsacie. Poprowadzi "Halo, tu Polsat" i program randkowy. W tym pierwszym pokaże się ze swoim partnerem i ze śniadaniówki TVP, i z życia prywatnego - Maciejem Kurzajewskim. Ale zanim do tego dojdzie, Cichopek ma chwilę na złapanie oddechu. Wyrwała się więc z dziećmi na mały urlop. Zabrała swoje dorastające pociechy do Grecji.

"Po raz kolejny zawitałam do Grecji, którą uwielbiam i gdzie spędzam ostatnie chwile wakacji z dziećmi i rodziną" - napisała w sieci Cichopek. I dodała ujęcia z córką oraz z synem, ale wykonane tak, aby nie pokazywać ich twarzy. Na zdjęciach widać, jak urosły dzieci Cichopek i Marcina Hakiela. Nastoletni syn jest już wyższy od mamy! Internauci również to zauważyli. "Kiedy te dzieci tak urosły", "Czyli nie tylko mnie synek przerósł" - pisali.

Kasia Cichopek w czerwonym kostiumie kąpielowym. WOW!

Cichopek zdecydowała się opublikować nie tylko zdjęcia z 15-letnim Adamem i 11-letnią Heleną. Swoim fanom pokazała się też solo. Oczywiście w kostiumach kąpielowych. Najpierw zaprezentowała kształty w kwiecistym wdzianku eksponującym dekolt. "Ale ty jesteś apetyczna" - skwitowała aktorka Agnieszka Mrozińska. Drugi strój do opalania był jeszcze bardziej zmysłowy. Nie dość, że miał czerwony kolor, to jeszcze wycięcia po bokach i zasuwak przy dekolcie.

Kasia Cichopek jak Pamela Anderson? Tylko zerknijcie na ten strój

Przez sportowy krój i wyrazistą barwę kostium natychmiast kojarzył się z serialem, który Cichopek prawdopodobnie oglądała jako dziecko. Mowa o "Słonecznym patrolu", w którym grała np. Pamela Anderson.

"Pilnuję plaży" - napisała Cichopek i dodała tag "Baywatch" - anglojęzyczny tytuł kultowej serii nagrywanej od 1989 r. aż przez 12 lat.

Edward Miszczak rozpływa się nad Kasią Cichopek: „Wróciła do domu"