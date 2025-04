Jadwiga Jankowska-Cieślak całe życie kochała tylko jego! "Jestem kobietą jednego mężczyzny"

Nie żyje Jadwiga Jankowska-Cieślak. Informację o śmierci legendarnej aktorki poinformowała w mediach społecznościowych agencja Malawski. Potwierdziła ją również Polska Agencja Prasowa.

Jadwiga Jankowska-Cieślak zmarła niespodziewanie. Na razie nie jest znana przyczyna śmierci aktorki. Jeszcze niedawno można było ją podziwiać na scenie w spektaklu "Przebłyski" w Teatrze Gudejko. Na scenie partnerował jej Daniel Olbrychski, z którym po 50 latach znowu zagrała małżeństwo.

W życiu prywatnym Jadwigi Jankowskiej-Cieślak liczył się tylko jeden mężczyzna - jej mąż, Piotr Cieślak. U jego boku zaznała rodzinnego szczęścia i mogła zapomnieć o koszmarach z przeszłości. Aktorka wychowała się bowiem w domu pełnym przemocy, z którego uciekła jako 17-latka.

Do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie dostała się za pierwszym razem. Podczas egzaminów wstępnych spotkała starszego o 3 lata Piotra Cieślaka. Młodziutka adeptka aktorstwa zrobiła na nim ogromne wrażenie. Po latach wspominał, że od razu wiedział, że zostanie jego żoną!

Układałem teczki osobowe, wzywałem kandydatów na salę. W pewnej chwili wyczytałem: "Jadwiga Jankowska. Przygotować się". Ktoś krzyknął: "Jestem". Weszła długowłosa blondynka, dosyć przy kości, bo wtedy była apetycznie okrągła. Miała herpes, czyli tzw. zimno, przez co jej usta wydawały się bardziej wydatne niż zwykle. Popatrzyłem na nią i powiedziałem do sekretarki, która stała obok: To będzie moja żona"- cytuje słowa Cieślaka portal Pomponik.