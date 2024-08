Irena Karel była słoneczkiem PRL-u i polską Bardotką. Nagle słuch o niej zaginął. Co się z nią dzieje?

Doda poleciała na wakacje na Kretę, gdzie odpoczywa, delektując się słońcem i widokami, ale to wcale nie oznacza, że odcięła się od internetu. 40-letnia gwiazda wciąż utrzymuje kontakt z fanami. A tych na samym Instagramie zgromadziła aż 1,8 miliona. Ostatnio w sieci opublikowała zdjęcia i nagrania z wyprawy, a internet zapłonął. Przynajmniej ta jego część, którą zajmują wielbiciele Doroty Rabczewskiej.

Co takiego pokazała Doda? Zobaczcie i oceńcie sami

Doda najpierw zaprezentowała fanom fotki znad basenu, później pokazała, jak trenuje. "Jako 40-latka nawet na wakacjach staram się ćwiczyć. O czym informuję was sukcesywnie z każdego urlopu, świecąc swoim umięśnionym tyłkiem w stringach - enjoy" - napisała i dodała film, który dokładnie pasował do opisu. Były i umięśnione pośladki, i maleńki dół niewielkiego stroju gimnastycznego. Od wyrzeźbionego ciała Dody nie sposób było oderwać wzroku. Ale to był dopiero początek.

Zobacz także: Boska Doda w minibikini. Tak pokazała się na greckiej plaży. Zerknijcie na brzuch!

Doda pochwaliła się też swoim idealnie płaskim brzuchem, wąską talią oraz biustem. Wszystko ubrała w minibikini i komplet - spódnicę oraz top - z siateczki. W tym nieco bardziej eleganckim wydaniu pozowała w wąskiej uliczce i podczas wieczornego odpoczynku. Natomiast dzień później pokazała się w białej sukience, która ledwo ją okrywała. Ale jeśli myślicie, że bardziej skąpo już być nie może, to jesteście w błędzie.

Niemal tydzień po wylocie z Polski Doda zaprezentowała się fanom podczas spaceru z psiakami. Do zdjęcia pozowała szeroko uśmiechnięta, ubrana jedynie w maleńką, kolorową spódniczkę, górę od bikini w ten sam wzór i topik tak nieduży, że zakrywał jedynie ręce gwiazdy. Co na to fani?

Zobacz także: Irena Karel była słoneczkiem PRL-u i polską Bardotką. Nagle słuch o niej zaginął. Co się z nią dzieje?

Doda w skąpym wdzianku na greckich wakacjach. Internauci komentują

Wielbiciele Doroty Rabczewskiej nie odpuszczają i chętnie komentują jej stylizacje. Komplementom nie ma końca. Posty Dody oczywiście "lubi" też Dariusz Pachut. "Ale pięknie wyglądasz. Ten komplet to cudo. Super widzieć cię tak uśmiechniętą kochana", "Pięknie kochana wyglądasz", "Wow, ale kolorowo", "Ale figura", "Boże, jaka Ty jesteś zgrabna, nie dosyć, że piękna, to i zgrabna", "Cudna" - czytamy w sieci.

Wbrew pozorom, nie wszystkim przypadł do gustu kolorowy i skąpy styl Dody. "Piękna figura, ale stylistyka wulgarna. Trochę klasy pani Doroto, bo fajna z pani babeczka" - doradziła jedna z internautek, wbijając Dodzie szpilę.

Zobacz także: Tyle naprawdę waży Ewa Chodakowska. Pełne wymiary bez ściemy

Zobacz więcej zdjęć. Doda na wakacjach. Pojechała z pieskami!

Doda zaskoczyła wyglądem na koncercie Taylor Swift. Zdjęcia z ukrycia pokazały, jak wygląda naprawdę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.