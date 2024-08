Tyle naprawdę waży Ewa Chodakowska. Pełne wymiary bez ściemy

Ewa Chodakowska zmaga się z hejtem

Ewa Chodakowska na swój sukces ciężko zapracowała. Dziś jest chyba najpopularniejszą specjalistką od fitness w Polsce. Jej plany treningowe stosowały rzesze kobiet nie tylko w Polsce. Osiągnięcia trenerki jednak nie wszystkim są w smak. Ewa Chodakowska nieustannie jest hejtowana przez różnych frustratów. Celebrytka otwarcie mówi o tym, że nie chce mieć dzieci, za co wielokrotnie obrywała od internautów. W ostatni Dzień Matki przytoczyła nawet część wyzwisk. - "Bez dzieci jest nikim", "Bez dzieci jest bezwartościowa", "Biedna jałowa kobieta" - to tylko kilka z nich. Nienawiść - tylko dlatego, że żyję na własnych zasadach, które głośno i odważnie komunikuję.. dodam.. nie wyrządzając przy tym nikomu krzywdy - wpisana jest w moją codzienność. Przywykłam - gorzko napisała Ewa Chodakowska. Trenerka bywa także atakowana za wygląd, swój sposób bycia, a nawet za... wiek.

Ile waży Ewa Chodakowska? Trenerka podała pełne wymiary

W swoim najnowszym wpisie Ewa Chodakowska wyłożyła kawę na ławę. - Co mnie tak wszyscy tym wiekiem straszą. Serio, aż tak uwieram ze swoją kondycją "na starość". Dziś dla odmiany wrzucam wersję od przodu, bez grama filtra z włosami ułożonymi przez @gaba_hair i z lekkim makeupem wykonanym przez moją @vanessaflorczak - na co dzień się nie maluje… nie mam czasu na make up, wolę ten czas przeznaczyć na trening - zaznaczyła trenerka i przytoczyła kilka faktów na swój temat. Podała, swoje pełne wymiary, a nawet zdradziła, ile waży. - Mój wiek biologiczny: 42, Mój wiek metaboliczny: 18 - mam w planach odmłodnieć w nadchodzących kilku latach - ups. Energia/samopoczucie: czuję sie na 12 lat - rzadko chodzę... częściej skacze i biegam. Co dalej… Wzrost: 169 cm - tyle wyszło podczas ostatnich pomiarów... chyba się w końcu wyprostowałam, Waga: 54 kg, Talia: 62 cm, Biodra: 92 cm - tutaj planuje jeszcze trochę urosnąć - zdradziła Ewa Chodakowska. Tym wpisem chyba zamknęła usta hejterom. A przynajmniej części z nich. Niektórzy bowiem są niereformowalni.

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniała się Ewa Chodakowska

