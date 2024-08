Doda dopiero co bawiła się na koncercie Taylor Swift, gdzie pokazała się ubrana w dość skromne wdzianko i zaskoczyła swoich fanów wizerunkiem dalekim od scenicznego. Na zdjęciach wykonanych przez paparazzich prezentowała się bardzo dziewczęco (odwrotnie niż Małgorzata Rozenek-Majdan). Ale koncert to już przeszłość. Teraz Dorota Rabczewska łapie promienie słońca w miejscu, gdzie go nie brakuje - w Grecji. Doda przyleciała do Grecji kilka dni przed swoimi imieninami, które będzie celebrować prawdopodobnie właśnie na wakacjach.

Doda odpoczywa w Grecji. Nie jest sama

Doda poleciała zrelaksować się w pięknych okolicznościach przyrody, odpocząć od zgiełku wielkiego miasta i naładować baterie. Grecja nadaje się do tego idealnie. Piosenkarka o wakacjach oczywiście opowiedziała swoim wielbicielom, których na Instagramie ma aż 1,8 mln. Najpierw pokazała, jak się pakuje - pozowała z dwoma pieskami, a zdjęcie opatrzyła tagiem "pierwsza wspólna wycieczka". Później Wolfie i Foxy dzielnie towarzyszyli Dodzie na basenie, tuż przy greckiej plaży. Psiaki miały na sobie miniaturowe kamizelki ratunkowe. W kapokach wyglądały uroczo. Gwiazda pokazała, że stroje się przydały, bo zwierzaki pluskały się w wodzie.

Doda bardzo dba o swoje psy. Na Instastory podzieliła się fotką zrobioną w samolocie. Widać na niej, że pupile piosenkarki smacznie spały tuż przy Dodzie.

Doda w Grecji chwali się boskim ciałem

Mimo wszystko, to nie psiaki Dody budzą największe emocje. Dorota Rabczewska w Grecji wypoczywa tuż przy plaży, a że pogoda dopisuje, robi to ubrana wyłącznie w bikini. I to jakie (bardzo, bardzo małe)! Niebieski kostium kąpielowy ładnie podkreślił opaleniznę piosenkarki i odsłonił jej największe atuty. Tylko zerknijcie na brzuch 40-latki - jest płaski jak deska!

Zobacz więcej zdjęć. Doda w skąpym bikini opala swoje boskie ciało. Są też psiaki!

Doda zaskoczyła wyglądem na koncercie Taylor Swift. Zdjęcia z ukrycia pokazały, jak wygląda naprawdę