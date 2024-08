Doda zaskoczyła wyglądem na koncercie Taylor Swift. To naprawdę ona?

Na to wydarzenie Polska czekała od miesięcy. Taylor Swift po raz pierwszy wystąpiła w naszym kraju. Amerykańska top gwiazda zaśpiewa na Stadionie Narodowym w Warszawie aż trzy razy - 1, 2 i 3 sierpnia. Pierwszy koncert już za nami. Taylor Swift zapełniła cały stadion, a wśród publiczności można było wypatrzeć wiele gwiazd. Wśród nich była Doda. I niektórym mogło się wydawać, że widzą ją co najmniej w kilku miejscach na widowni. Okazuje się, że łatwo było ją bowiem pomylić z Małgorzatą Rozenek-Majdan, która po kolejnych zabiegach na twarz coraz bardziej przypomina byłą żonę swojego męża Radosława Majdana. ZOBACZ: Rozenek szalała na koncercie Taylor Swift. Wygląda jak Doda! Mamy zdjęcia

Naturalna Doda - tak wygląda na zdjęciach z ukrycia

Małgorzata Rozenek-Majdan na koncert przyszła wystrojona w markową sukienkę od duetu Paprocki i Brzozowski i mocnym makijażu. Wyglądała jakby szła na pokaz mody. To wprost przeciwnie niż Doda, która tego dnia postawiła na naturalność. Na scenie sama stawia na mocny i wyuzdany wizerunek. Tym razem wyglądała delikatnie, świeżo i bardzo młodzieńczo. To zasługa lekkiego makijażu i nonszalancko spiętych, jasnych włosów. Niektórzy mogli mieć więc trudność, by rozpoznać Dodę w tłumie nastoletnich fanek Taylor Swift. A ci, którym się to udało, z pewnością nie mogli oderwać od niej wzroku. Gwiazda założyła zwiewny, krótki kombinezon i wygodne sandały Gucci na płaskiej podeszwie. Na koncercie towarzyszył jej oczywiście ukochany Dariusz Pachut, który niedawno przeszedł metamorfozę i ściął swoje dłuższe włosy. On z kolei postawił na równie wygodną, sportową stylizację.

Jak Doda ocenia koncert Taylor Swift?

Nie sądziliśmy, że Doda może należeć do fanek Taylor Swift. Artystka stara się jednak bywać na koncertach największych gwiazd, które odwiedzają nasz kraj. Sama przez całą karierę aspirowała przecież do tego, by robić na scenie show, które nie odbiega od światowych standardów. Chce więc być na bieżąco. Po koncercie Doda krótko skomentowała na Instagramie koncert Taylor.

"Wspaniały koncert i super dziewczyna. Nauczyła się mówić po polsku lepiej niż co poniektórzy tutaj" - napisała Doda, dodając emotkę mrugającego oka. Ciekawie, o kogo jej chodziło.

Zobaczcie, jak prezentowała się Doda na zdjęciach wykonanych jej z ukrycia tuż przed startem koncertu Taylor Swift.

