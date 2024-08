Taylor Swift zabłysnęła na koncercie w Warszawie. Przebierała się 9 razy, od cekinów można było dostać oczopląsu!

Taylor Swift w czwartek 1 sierpnia rozpoczęła cykl 3 koncertów w Warszawie. Na Stadionie Narodowym zameldowały się wystrojone polskie gwiazdy, ale nic nie było w stanie przyćmić głównej atrakcji wieczoru. Taylor Swift przebierała się do swoich utworów co najmniej 9 razy, a każda jej stylizacja to był majstersztyk! Od błysku cekinów można było oszaleć. Musicie to zobaczyć w naszej galerii zdjęć!