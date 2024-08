Rozenek oszalała na koncercie Taylor Swift. Wygląda jak Doda! Mamy zdjęcia

Łzy same cisną się do oczu

Rozenek na koncert Taylor Swift przebrała się za Dodę?

Taylor Swift rozpoczęła właśnie warszawską część swojej trasy światowej koncertowej. Na to wydarzenie na PGE Narodowym przybyły prawdziwe tłumy, w których próbowały się wyróżnić polskie gwiazdy. Małgorzata Rozenek postanowiła nie dać się przyćmić amerykańskiej wokalistce, a wręcz przeciwnie, znów zabłysnęła. Czy specjalnie na ten koncert pani Majdanowa "przebrała się" za Dodę?

Rozenek chciała olśnić fanów Taylor Swift?

Na koncerty Taylor Swift w Warszawie bilety wyprzedały się na pieńku, a ceny wynajmu nieruchomości w stolicy w ten weekend poszybowały do nieba. Ale te problemy nie dotyczą gwiazd formatu Małgorzaty Rozenek. Na pewno bilet dostarczono jej na złotej tacy do łóżka, a o mieszkanie martwić się nie musi. Za to nasza gwiazda zajęła się swoim wizerunkiem, aby tej nocy olśnić Warszawę. Zobacz, jak jej poszło w naszej galerii zdjęć.

Małgorzata Rozenek swoją wyprawę na koncert Taylor Swift udokumentowała na zdjęciach. Nasza gwiazda ubrana w kusą sukienkę na ramiączkach w kolorze śliwki ze złotymi cekinami wsiadła do taksówki, niczym główna bohaterka wieczoru. Gapiom Rozenek machała niczym aktorka z Hollywood, która właśnie odjeżdża pospacerować po czerwonym dywanie. Gwieździe towarzyszyła młoda osoba w czarnym kapeluszu i ciemnych okularach. Kiedy wsiadły razem do auta na jednym ze zdjęć towarzyszka Rozenek prezentuje się niczym Michael Jackson!

Tak wyglądała Rozenek na koncercie Swift

Na nogi Rozenek założyła wysokie kozaczki w kolorze śiwkowym, dobranym pod kolor sukienki na niezbyt wysokim obcasie. Zapewne nasza gwiazda wzięła pod uwagę fakt, że rytmy piosenek Taylor Swift mogą porwać ją do tańca.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że cała stylizacja Rozenek przypomina te, w których chętnie prezentuje się Doda. Czy gwiazda chciała się upodobnić do polskiej wokalistki, czy tak wyszło przez przypadek? Oceńcie sami w naszej galerii zdjęć!

" Pani Małgosia się nie poprawiła tylko kompletnie zmieniła"

Małgorzata Rozenek lubi zwrócić na siebie uwagę strojem i wyglądem. Fani zwracają już uwagę na to, że czasem aż trudno ją rozpoznać. Kiedy Rozenek wystąpiła na urodzinach polskiego miliardera na Lazurowym Wybrzeżu założyła tak krótką sukienkę, że prawie wszystko było widać. Następnie zaszokowała fanów na swoim profilu na Instagramie zdjęciami w samej bieliźnie, po czym pokazała, jak jej włosy układane są przez cały sztab fryzjerów. Wśród komentarzy fanów pod tymi zdjęciami pojawiły się takie głosy fanów, którym nie podoba się całkowita zmiana wyglądu Rozenek.

- Jak bardzo trzeba nie akceptować siebie, by pozbywać się wszystkich swoich rysów??? Medycyna estetyczna pomaga nam wyglądać lepiej i wolniej się starzeć i wspaniale, że możemy z niej korzystać, ale komuś, kto w takim stopniu zmienia siebie, że już kompletnie siebie nie przypomina można tylko próbować pomóc bo taka nieakceptacja siebie to poważny problem.

- Pani Małgosia się nie poprawiła tylko kompletnie zmieniła.wyglada dalej pięknie ale to już nie pani Małgosia tylko pole manewrowe wszystkich możliwych trendów beauty.. troche żal bo nie sądziłam że i Pani Małgosia aż tak sfiksuje..no i wymiana dokumentów na bank bo to naprawdę już zupełnie inna twarz

- Słuchajcie tu nie chodzi o zazdrość tu chodzi o całkowicie zmieniana twarz a to jest już przesada. Zobaczcie jak skończył Michael Jackson. Trzeba się porządnie zastanowić.🤨

Sonda Twoim zdaniem Gosia Rozenek jest jeszcze do siebie podobna? W życiu! Nie poznam jej na ulicy. Szkoda. Jasne, że tak. Dobrze jej robią te poprawki urody.