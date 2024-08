Łzy same cisną się do oczu

Roksana Węgiel i Kevin Mglej po ślubie cywilnym

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie cywilnym. O tym, że piosenkarka i finalistka ostatniej edycji programu "Taniec z gwiazdami" zmieniła stan cywilny, jeden z portali dowiedział się, sprawdzając wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Okazało się, że artystka legitymuje się już podwójnym nazwiskiem (Węgiel-Mglej). Potem wydało się, że zakochani najpewniej ślub wzięli w Urzędzie stanu Cywilnego w Wołominie. Jeszcze przed zmianą stanu cywilnego Roksana Węgiel podkreślała, jak waży dla niej jest ślub kościelny. - Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu. Dla mnie to jest bez sensu brać ślub, kiedy jakby jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ, no o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim jakby uczestniczyć przed ołtarzem i przed Bogiem sobie złożyć te "Przysięgam" - stanowczo podkreśliła popularna Roxie w rozmowie z portalem Shownews.pl.

Supertajny ślub kościelny Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Nawet goście nie wiedzą!

I oczywiście wspomniany ślub kościelny się odbędzie. I to prawdopodobnie już w sierpniu 2024. Jak ustaliliśmy, koordynuje go sama Iza Janachowska, która uchodzi za jedną z największych ślubnych ekspertek w Polsce. Najciekawsze jest to, że wszystko owiane jest wielką tajemnicą. Ślub Roksany Węgiel będzie supertajny. Otoczka wokół ceremonii przypomina sytuacje, które oglądać można w filmach kryminalnych. Choć nie brakuje także elementów komedii. - W ubiegły weekend Roxie wraz z Kevinem byli osobiście rozwozić zaproszenia do swoich gości. Uroczystość odbędzie się pod koniec sierpnia na terenie Podkarpacia. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że goście nie będą posiadali wiedzy, gdzie dokładnie odbędzie się ceremonia - wyjawiła Pudelkowi osoba z otoczenia Roksany Wegiel i Kevina Mgleja. Jak czytamy w serwisie, goście ślubni mają nocować w kilku hotelach. Stamtąd mają pojechać prosto do kościoła. "Po mszy będzie na nich czekał podstawiony transport, dzięki któremu sprawnie dostaną się na salę weselną" - czytamy w Pudelku. Ależ to jest skomplikowana operacja.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Sonda Czy Roksana Węgiel i Kevin Mglej pasują do siebie? Tak Nie Może trochę Trudno powiedzieć